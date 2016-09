23 lugares em Goiânia onde você nunca vai ouvir música sertaneja

Rock, samba, jazz e blues também fazem parte do cenário musical da cidade

É fato que Goiânia é considerada a capital do sertanejo no país. O título não foi recebido por acaso: grandes nomes do sertanejo são originários daqui. No entanto, Goiânia não se limita a esse estilo. Quando o assunto é música, a capital se mostra uma das mais plurais e diversificadas do país: a cidade é cenário de grandes festivais de rock e música alternativa, como o Festival Bananada, o Goiânia Noise Festival e o Festival Vaca Amarela, além de ser o berço de bandas como MQN e Black Drawing Chalks; projetos como o Panelada trazem a Goiânia grandes nomes do samba, como Diogo Nogueira; e trios de jazz como o Trio Cerrado – Alpha Macacos e Regra3 Samba Jazz são cada vez mais comuns na cidade. Com um público alternativo crescente, os bares e casas de show também têm apostado em outras sonoridades, criando várias opções de entretenimento para quem curte rock, jazz, soul, MPB, samba e outras vertentes. Com a consultoria de Fabricio Nobre, produtor musical e integrante da extinta MQN, Elmar Santana Júnior, um dos proprietários do Glória Bar e Restaurante, e do fotógrafo Marcos Aleotti, listamos 23 lugares em Goiânia que você nunca vai ouvir música sertaneja. Pode curtir.

1. Diablo Pub

Uma das mais conhecidas casas de rock da capital, a Diablo Pub une o alternativo e o underground.

O que você vai ouvir: rock, pop, alternativo, hip hop, dubstep

Onde: Rua 91, N 632, Setor Sul

Telefone: 8291-0333

2. Glória Bar e Restaurante

Com inspiração carioca e alma goiana, o Glória é um botequim clássico, ideal para tomar um chope e experimentar alguns petiscos curtindo o melhor do samba e da MPB .

O que você vai ouvir: Samba, MPB

Onde: Rua 101, N 435, Setor Sul

Horário: Quartas as segundas das 17h30 às 01h30.

Telefone: 3224-9033

Programação: Aos sábados, samba a partir das 14h. Nos domingos, gafieira a partir das 19h.

3. Vá Tomá no Kuka Bar

O ambiente roqueiro do Kuka contrasta com a tranquilidade do Jardim América. No bar, cerveja gelada e petiscos ao som do melhor do rock nacional e internacional.

O que você vai ouvir: rock

Endereço: Rua C 30, N 18, Quadra 32, Lote 10, Jardim América

Horário: Terças às quintas das 19h às 02h; Sextas a domingos das 19h às 05h.

Telefone: 3942-7221

4. Belisquê Arte Chopp

Ambiente jovem e descontraído, o Belisquê une chopp gelado com petiscos e o melhor do rock e pop rock.

O que você vai ouvir: rock, pop rock, mpb

Onde: Rua João de Abreu, N 192, Edifíco Aton Business Style, Setor Oeste

Horário: Das 17h às 01h

Telefone: 3932-1702

Programação: A casa tem programação mensal de shows.

5. Barrica Vinhos

Com mais de 150 rótulos exclusivos de vinícolas premiadas em todo o mundo, a casa de vinhos de Goiânia também tem apresentações ao vivo de jazz, MPB, samba e blues para os amantes da boa música.

O que você vai ouvir: jazz, MPB, samba, blues, bossa nova

Onde: Rua 147, N649, Setor Marista

Horário: Segunda a sábado das 10h às 22h

Telefone: (62) 3637-0241

Programação: às quintas especial MPB e às sextas Vinhos & Jazz, a partir das 21h30.

6. Mönch Bier Pub

Especializado em cervejas especiais, o pub recebe os clientes com o melhor do rock, do blues e do jazz.

O que você vai ouvir: rock, blues, jazz

Onde: Rua 144, N 665, Lote 02, Quadra 51, Setor Marista

Horário: Terça a domingo a partir das 16h

Telefone: 9178-7448

7. Bolshoi Pub

Uma das mais tradicionais casas de shows de Goiânia, o Bolshoi tem pista de dança pra curtir a noite inteira ao som de música brasileira, rock, jazz e blues.

O que você vai ouvir: rock, jazz, blues, MPB

Onde: Rua T53, N 1140, Setor Bueno

Horário: Quinta a sábado a partir das 21h

Telefone: 3241-0731

8. Confraria Gamboa

A programação musical da casa é autenticamente brasileira: todas as vertentes do samba e do choro tem destaque no espaço.

O que você vai ouvir: samba, chorinho

Onde: Rua 137, N 218, Setor Marista

Horário de Funcionamento: De quinta a domingo a partir das 18h

Telefone: 3922-7818

Programação: Roda de samba aos sábados e pagode aos domingos.

9. Soul Pub

Casa eclética com opções para todos os gostos ao longo da semana – exceto sertanejo, claro!

O que você vai ouvir: rock, eletrônico, hip hop, MPB, samba, rap, soul

Onde: Rua 146, N 338, Quadra 59, Lote 11, Setor Marista

Horário: Terça a domingo a partir das 18h

Telefone: 3281-9147

10. Sam’Bar

A casa, que já tem o samba no nome, recebe ícones nacionais do ritmo, como Salgadinho, Pixote e Jeito Moleque, em um espaço ideal pra quem curte um sambinha.

O que você vai ouvir: Samba

Onde: Avenida Transbrasiliana, N 352, Parque Amazônia

Horário: Quinta a domingo das 22h às 02h30

Telefone: 3622-7087

11. Pub e Pastelaria do Meu

Com 51 anos de história que lhe garantiram um público fiel, a Pastelaria do Meu é uma das casas mais tradicionais de Goiânia.

O que você vai ouvir: rock, MPB, samba

Onde: Rua 74, N 329, Sala 6, Mercado Popular, Setor Central

Horário de funcionamento: Segunda e terça das 07h às 19h; Quarta e Quinta das 07h às 22h; Sexta das 7h às 19h; Sábado das 7h às 12h.

Telefone: 8194-8961

Programação: A pastelaria funciona anexa a um pub, que nas quartas, quintas e em alguns fins de semana, vende cervejas importadas e artesanais; No primeiro domingo de cada mês, a Pastelaria do Meu promove um mercadinho de pulgas e feira de vinil.

12. Taberna Music Pub

Além do rock, a casa também toca música brasileira e eletrônica, e tem até zouk e forró em datas especiais.

O que você vai ouvir: rock, eletrônico, zouk, forró, reggae, MPB

Onde: Avenida Laudelino Gomes, N 226, Setor Bela Vista

Horário: Terças, quintas, sextas, sábados e domingos a partir das 21h30.

Telefone: 9692-0505

Programação: Terça: palco aberto para bandas e artistas locais; Quintas: música eletrônica e reggae; Sextas e sábados: programação com tributos a bandas e cantores nacionais e internacionais de rock e pop rock; Domingos: Forró e zouk duas vezes por mês.

13. Cerrado Cervejaria

Combinação de música ao vivo com cerveja gelada e comida boa – com direito a feijoada aos sábados.

O que você vai ouvir: rock, MPB, samba

Onde: Avenida T3, 2456, Setor Bueno

Horário: Terça a sexta das 18h à 01h. Sábado das 11h às 01h. Domingo das 18h às 01h.

Telefone: 3274-4615

14. Don Guina Pub

Decoração retrô compõe o ambiente roqueiro da casa, que além do rock, também dá espaço para o blues, o jazz e a bossa nova.

O que você vai ouvir: rock, blues, jazz, bossa nova

Endereço: Avenida 2ª Radial, N 1612, Vila Redenção

Horário: Terça a domingo das 17h às 01h

Telefone: 8184-4800

15. El Club

Uma das baladas mais populares de Goiânia, o El Club recebe um público jovem e descolado que curte as festas temáticas da casa.

O que você vai ouvir: pop, rock, alternativo, eletrônica

Onde: Rua 115, N 1038, Setor Sul

Telefone: 3092-4624

16. Woodstock Rock Bar

Inspirado no festival que reuniu grandes nomes do rock e da música alternativa, o Woodstock tem espaço para o rock, o jazz e o blues.

O que você vai ouvir: rock, jazz, blues

Onde: Avenida Assis Chateubriand, N 1649, Setor Oeste

Telefone: 3285-2407

17. Matuto Bar

Com mais de 70 rótulos de cervejas especiais, o Matuto Bar é um achado no Setor Leste Universitário dedicado ao rock, blues e jazz.

O que você vai ouvir: rock, blues, jazz, folk, música cubana

Onde: Rua 242, N 190, Setor Leste Universitário

Horário: Segunda a sábado das 18h às 01h

Telefone: 3941-1708

18. Retrô Food & Drinks

A pegada pop art da decoração é acompanhada de rótulos especiais de cerveja em um ambiente embalado pelo melhor do rock.

O que você vai ouvir: rock

Onde: Rua 1136, N 550, Setor Marista

Horário: Terça a quinta, das 18h às 1h; Sexta e sábado, das 18h às 2h; Domingo, das 18h às 1h

Telefone: (62) 3624-4100

19. Café Cariño

O ambiente aconchegante do Café Cariño é um espaço intimista onde os visitantes podem tomar cafezinhos e provar comidinhas ao som de jazz e bossa nova.

O que você vai ouvir: jazz, blues, bossa nova, chorinho, MPB, instrumental

Onde: Rua 1136, Quadra 244, N 530, Setor Marista

Horário: Segunda, terça e quarta das 11h30 às 20h. Quinta, sexta e sábado das 11h30 às 00h.

Telefone: 3241-3278

Programação: Música ao vivo todas as sextas.

20. Pier 13

No ambiente intimista e de decoração rústica, o hambúrguer caseiro é acompanhado de rótulos especiais e muito blues.

O que você vai ouvir: rock, blues, jazz

Onde: Avenida Portugal, N 818, Setor Marista

Telefone: 3926-1313

21. Velvet 36 Rock ‘n’ Roll Bar

O pub de cervejas especiais tem uma pegada nova iorquina, embalada pelo rock e folk americanos.

O que você vai ouvir: rock, folk

Onde: Rua 36, N 378, Setor Marista

Telefone: 3941-8549

22. Evoé Café com Livros

Bar, café e livraria se encontram em um ambiente descontraído e alternativo que recebe manifestações artísticas, literárias e musicais.

O que você vai ouvir: jazz, trip hop, samba, bossa nova, blues, rock

Onde: Rua 91, N 489, Setor Sul

Telefone: 3092-3733

23. Metropolis

Pra quem procura uma balada moderna ao som do pop, do eletrônico e do alternativo, o Metropolis é a indicação.

O que você vai ouvir: pop, rock, alternativo, eletrônica

Onde: Rua 83, N 372, Setor Sul