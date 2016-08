Absurdo: Marconi antecipa IPVA de 2017. Calendário foi divulgado

O desespero do governador Marconi Perillo (PSDB) por dinheiro é tão grande, que o calendário para o pagamento do IPVA de 2017 já foi divulgado. Pra variar, as datas também foram antecipadas. E desta vez, imposto será cobrado entre março e maio. Um prazo ainda menor que em 2016.

Neste ano, os motoristas terão até julho para pagar a dívida. O que foi amplamente questionado. Marconi, como sempre, fingiu que não sabia do que estava acontecendo, deu declarações afirmando que recuaria e ordenou que apertassem ainda mais o calendário para o próximo ano. Um governador sem palavra, sem controle e sem responsabilidade.

A medida visa aumentar os recursos no caixa desajustado do Estado. O dinheiro que entra, porém, não é convertido em benefícios para o cidadão. Nem estradas, nem hospitais, nem policiais, nem data-base, nem salario integral… Nada disso está nos planos do governador. A prioridade é investir em mais propagandas enganosas e recursos para eleições municipais. Afinal, o que vale no jogo de Perillo é ganhar e se manter no poder.

GoiasReal