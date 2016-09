Angelina Jolie entrou com pedido de divórcio de Brad Pitt

A atriz Angelina Jolie entrou com pedido de divórcio do ator Brad Pitt nesta segunda-feira (19/9). A informação é do site de notícia norte-americano TMZ, que informa que a atriz alega como motivo da separação “diferenças irreconciliáveis”.

O site diz ainda que a atriz pediu a guarda dos seis filhos Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne, mas sem tirar o direito a visitação de Brad Pitt. Eles são pais de seis crianças, três biológicas e três adotadas. Os atores são casados desde 2014, mas estão juntos desde 2004.

Vários sites já apontavam a possível separação dos atores. A revista norte-americana In Touch publicou que, ao que parece, a gota de água para a separação foi a recusa de Brad Pitt em terminar as férias com a atriz e os seis filhos em França, tendo ido com os amigos para a Croácia. Angelina Jolie ficou desgostosa e sentiu que o seu casamento de 11 anos tinha terminado naquele momento.

Angelina Jolie e Brad Pitt possuem uma fortuna aproximada de 356 milhões de euros, que terá de ser repartida entre ambos.