Aparecida ganha novo empreendimento corporativo

Primeiro grande lançamento comercial da região da Avenida Rio Verde, o B&B Business, será entregue nesta terça-feira

Dos municípios que compõem a região metropolitana de Goiânia, Aparecida vem se consolidando como importante polo de negócios do Estado. Nos últimos oito anos, o número de empresas ativas na cidade cresceu mais de 500%. Em 2008, o município tinha 5.870 CNPJs em atividade. Hoje, são mais de 32 mil. Esse aumento do número de firmas registradas com a implantação de novos estabelecimentos e geração de emprego e renda coloca a cidade entre as cinco melhores em desenvolvimento econômico do País, de acordo com pesquisa publicada na revista Exame, em outubro 2015. O município ostenta o terceiro maior Produto Interno Bruto (PIB) de Goiás, da ordem de R$ 9 bilhões.

Em função deste progresso, a paisagem urbana começa a se modificar e surgem construções exclusivamente voltadas para o segmento corporativo. No final do mês passado, a parte Leste de Aparecida de Goiânia ganhou o primeiro condomínio fechado para empresas, galpões e indústrias do Centro-Oeste, o All Park Polo Empresarial, com área total de 600 mil m2. A estratégica região da Avenida Rio Verde também já não é mais a mesma. De longe, é possível avistar um imponente empreendimento vertical com duas torres comerciais: o B&B Business. Concebido pela Innovar Construtora, a edificação será entregue nesta terça-feira, 18 de outubro, a partir das 19 horas, com festa para clientes e convidados.

Pioneiro

O B&B Business é o primeiro empreendimento do Estado totalmente concebido na plataforma digital Building Information Modeling (BIM), que integra todos projetos da obra e constrói virtualmente todas as suas etapas, otimizando a eficiência dos processos. O engenheiro do departamento de Planejamento da Innovar, Romeu da Silva Neiva Neto, conta que a tecnologia eleva o patamar de qualidade da construção e extingue várias de retrabalho. “Com o BIM, torna-se possível detectar, na fase de projeto, falhas construtivas e omissões que possivelmente só apareceriam durante a obra. O sistema também reduz custos, minimiza vícios de construção e diminui o tempo de projeto e execução”, explica.

Outro diferencial é que trata-se do primeiro grande lançamento corporativo da região. “Além da qualidade da edificação, que é marca registrada da Innovar, o fato de ter sido pioneiro na região contribuiu para o sucesso nas vendas. Outro ponto a favor nesse quesito é que Aparecida oferece benefício fiscal, em que empresas podem conseguir redução do ISSQN até a 2%. Como consequência, mais de 80% das unidades ofertadas já foram vendidas. Destas, 92% são da torre Opportunity, que abriga salas de 33 a 45 m2; e 78% da torre Company, que tem salas de 35 a 98 m2”, detalha Rodrigo Neiva, diretor da Pentágono Imóveis, empresa responsável pela comercialização.

Fora as duas torres comerciais, o empreendimento dispõe de praça de convivência, recepção, lobbies independentes, auditório, sala de reunião, nove elevadores, sistema de segurança com controle de acesso e sala de monitoramento, sala de expedição de encomendas, sala para motoristas e dois subsolos com mais de 300 vagas rotativas de garagem. “Além de atrair investidores, empresas, bancos e comércios, o B&B Business atende as expectativas de um nicho de mercado formado por profissionais liberais, como médicos, odontólogos, arquitetos e advogados, interessados em atuar nessa promissora região”, avalia Rodrigo Neiva.

Esse é o caso do odontólogo Rafael Cristo Ferreira, que atualmente mantém consultório em Goiânia mas que pretende mudar seu endereço profissional para o B&B Business. “A localização do empreendimento é excelente para os negócios. Além disso, fica perto de onde moro, o que vai facilitar meu dia a dia. Outro fator que me chamou a atenção foi o sistema de segurança”, opina. Tais diferenciais também foram decisivos para a empresária Erika Cristina Martins, que investiu em uma sala no local. “Acredito que o imóvel tem grande potencial de valorização em curto prazo, sobretudo depois da implantação do BRT Norte-Sul nas proximidades. Soma-se a isso o fato de ser da Innovar, uma empresa séria, comprometida com a qualidade e que sempre cumpre o que promete”, atesta.