Aparecida promove campanha de prevenção às DSTs na véspera do carnaval

A Secretaria Municipal de Saúde por meio da Superintendência de Vigilância em Saúde e Programa de DST/AIDS e Hepatites Virais, realiza na véspera de Carnaval a Campanha de Prevenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis, Aids e Hepatites Virais na semana que antecede o carnaval 2017. O tema da Campanha este ano será “Se o seu Carnaval “deu onda”, use camisinha”, tendo como foco a população jovem e adulta.

No dia 23 de fevereiro, quinta-feira, a ação será no Posto Jardins na Avenida Rio Verde, das 8h30 às 16h30, com a realização de testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites B e C. Além de orientações sobre formas de prevenção, entrega de materiais educativos, preservativos masculinos, femininos e gel lubrificante.

Na sexta-feira (24), ação será no Posto Ipiranga da BR-153, com blitz educativa, entrega de kits (folders, preservativos masculino, feminino e gel lubrificante) e também realização de testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites B e C. Ação começa às 8h30 e se estenderá até às 16h30. Durante essa semana estão sendo encaminhados às Unidades de Saúde e Equipes de Saúde da Família materiais educativos e preservativos para a realização de ações pontuais em parceria com a comunidade local.

“O incentivo ao uso do preservativo e ao diagnóstico e tratamento precoces são estratégias que influenciam diretamente na redução de mortalidade por DST/AIDS e Hepatites”, destaca a Coordenadora de Epidemiologia, Luzia Oliveira. Segundo dados da SMS, no ano de 2016, foram notificados 158 casos novos de HIV, 42 de AIDS, 280 casos novos de Hepatites B e C e 329 casos de Sífilis em Aparecida de Goiânia.

A estratégia utilizada na Campanha de Carnaval e que deverá se estender por todo ano, segundo o SMS, será a “Prevenção Combinada”, incentivando o uso do preservativo e o diagnóstico e tratamento precoces. “É de grande importância que a população saiba as formas de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e hepatites e participem da Campanha, realizando os testes, e ainda se informe dos locais que disponibilizam os testes durante todo o ano”, acrescentou Luzia Oliveira.

Para a execução da Campanha de Carnaval serão distribuídos 8 mil folders educativos, serão entregues 50.400 unidades de preservativo masculino, 20 mil unidades de gel lubrificante e 5 mil preservativos feminino.