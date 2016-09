AparecidaPrev ganha sede própria

O Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Aparecida de Goiânia (AparecidaPrev) inaugurou nesta terça-feira, 27, a sede própria do órgão, no setor Célia Maria. “O prédio é perfeito, imponente e com porte ideal para uma cidade do tamanho de Aparecida. Agora o AparecidaPrev tem um lugar mais amplo e adequado para receber e acolher os aposentados e pensionistas do município e prestar um melhor serviço, com maior qualidade aos servidores efetivos”, sublinhou o Prefeito Maguito Vilela, acompanhado pela primeira-dama Flávia Teles, por autoriadades locais e secretários municipais.

O prédio possui três blocos com total acessibilidade e um auditório multiuso, que também poderá ser utilizado para congressos, apresentações artísticas e eventos da população em geral. O valor da obra foi de exatos R$ 1,7 milhões. Entre os 3 Blocos existem 2 Halls de entrada: Social pela rua da frente e de Serviço, pela rua de trás. A estrutura de concreto armado foi pensada a dar grande liberdade de mudança de lay out, pois as necessidades do edifício podem mudar, além de ser totalmente adaptado aos Portadores de Necessidades Especiais.

“Trabalhamos desde o início da administração do prefeito Maguito Vilela com o objetivo de beneficiar o trabalhador municipal que merecia ser muito bem atendido. Hoje, sem dúvida, é um dos dias mais felizes da minha vida”, enfatizou o presidente do AparecidaPrev, Eli de Faria, que conduziu todas as etapas da obra.

A construção da nova sede é resultado do planejamento na gestão do fundo, que teve aumento no seu patrimônio líquido de R$ 23.819.087,61, em 2008, para R$ 181.137.985,14 atualmente (base Maio/2016). Em gestões anteriores, o AparecidaPrev chegou a contrair, com o Ministério da Previdência Social, uma dívida superior a R$ 12 milhões. Hoje este débito está quitado e o município voltou a possuir a Certidão de Regularidade de Previdência (CRP) negativa, emitida pelo ministério.

O presidente Eli de Faria lembrou que o equilíbrio financeiro do fundo foi reconhecido pelo Ministério da Previdência Social, concedendo a Certidão de Regularidade de Previdência (CRP) negativa. “A Prefeitura recolhe e repassa os tributos dos servidores ativos ao AparecidaPrev todos os meses. Isto propicia credibilidade junto às instituições financeiras. Cerca de 90% dos investimentos do fundo estão aplicados em fundos de investimentos escolhidos pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal (CEF)”, contou.

AparecidaPrev – O Aparecidaprev é uma autarquia municipal, criada em 2005 pela Lei Complementar nº 010, que tem como função a gestão administrativa, jurídica e financeira do Regime Próprio de Previdência Social de Aparecida. Foi criado com o objetivo de assegurar meios de subsistência nos casos de invalidez, doença, acidente em serviço, idade avançada, reclusão e morte; e proteção à maternidade e à família aos servidores titulares de cargos efetivos na administração municipal e também aos seus dependentes.

Ao todo são 829 beneficiários vinculados ao AparecidaPrev. Destes, 185 recebem auxílio-doença e 51 salário maternidade atualmente. O fundo realiza cerca de 200 atendimentos por mês aos servidores público municipais. “Estes recursos trazem tranquilidade aos servidores, que tanto contribuem com a gestão e o desenvolvimento da cidade. Quando chegar a hora de solicitar suas aposentadorias, eles terão a garantia na obtenção de todos os benefícios conquistados ao longo de sua carreira”, finalizou Eli de Faria.