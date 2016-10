Aprenda a fazer deliciosos brigadeiros de churros

O que já é bom pode, sim, melhorar!Depois da coxinha, panetone ebolo, imagine agora um brigadeiro de churros? Essa receita existe e você vai aprender logo abaixo uma nova versão de brigadeiro coberto com doce de leite e canela. A receita leva no máximo 40 minutos. Vamos lá?

Ingredientes

1 lata de leite condensado

100g de chocolate branco nobre (puro)

50g de creme de leite

1 colher (chá) de manteiga

Para o recheio:

Doce de leite em barra (ou use doce de leite normal e faça pequenas bolinhas com uma colher de chá e vá colocando em uma travessa, depois, leve ao congelador por no mínimo 30 minutos antes de enrolar)

Para a cobertura:

Doce de leite

Acúcar e canela a gosto

Mão na massa:

1. Misture todos os ingredientes em uma panela e leve ao fogo mexendo sempre.

2. Continue em mexendo até ter uma mistura grossa e comece a desprender da panela.

3. Retire do fogo e espere esfriar (cubra com um plástico para não ressecar).

4. Corte o doce de leite em barra em pequenos quadradinhos e modele bolinhas para ser o recheio do brigadeiro, reserve.

5. Quando o brigadeiro estiver frio, modele as bolinhas, faça um buraquinho na massa e coloque o doce leite em barra no meio e termine de modelar a bolinha.

6. Passe em uma mistura de açúcar e canela.

7. Coloque doce de leite em um saco de confeitar e usando o bico pitanga, faça uma pequena pitanga no brigadeiro para finalizar.