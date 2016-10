Atividades de prevenção e conscientização marcam Outubro Rosa a partir desta quarta, 05

Outubro Rosa é um movimento mundial voltado as mulheres sobre o câncer de mama

A Secretaria Municipal de Saúde realiza, a partir desta quarta-feira (05), várias atividades de prevenção e conscientização relacionadas à saúde da mulher. É que o mês de outubro marca o movimento mundial conhecido como “Outubro Rosa”, que visa chamar atenção para a realidade atual do câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce.

Hoje (05) no Cras do setor Nova Olinda as atividades começam com distribuição de material educativo e micro-ônibus do Centro de Testagem e Aconselhamento itinerante, que realiza testes rápidos de Hepatite B e C, HIV e sífilis. O micro-ônibus ficará no local das 9h às 16. Ás 14 horas terá palestra sobre prevenção, sintomas e tratamento de câncer de mama com a coordenadora de Saúde da Mulher, Mayara Rozane, e a coordenadora do programa de IST/HIV, sífilis e hepatites virais, Ana Paula Vieira de Jesus.

“O câncer de mama é o quinto que mais mata pessoas no ranking geral e o primeiro que mais mata entre as mulheres, mas se descoberto no início, as chances de cura são grandes e os danos causados a saúde são bem menores”, explica a coordenadora de Saúde da Mulher, Mayara Rozane.

Nos casos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISFs) não é diferente. Segundo Ana Paula Vieira, em pessoas que realizam testes preventivos regulares e usam preservativos nas relações sexuais as chances de infeção são menores. “E quando há ocorrência de alguma infecção, com a detecção precoce, as chances de cura de ISTs pode chegar até 95%”, esclarece a coordenadora.

No terceiro sábado de outubro, também é comemorado o Dia Nacional de Combate à Sífilis. Por essa razão é que a SMS intensifica as ações de prevenção neste mês, e também decidiu unir a campanha de prevenção contra o câncer de mama feita pelo “Outubro Rosa” e de infecções sexualmente transmissíveis, como a sífilis.

No dia 07 de outubro, o CTA itinerante estará no Cras do Parque Flamboyant, que fica na Praça CEU das Artes do setor. O cronograma de atividades segue o mesmo do Cras do Nova Olinda. A palestra no Parque Flamboyant será ministrada pelo médico Leandro Urseda Menezes, às 14 horas.

Nos dias 13 e 18 de outubro, as atividades serão no período vespertino, e serão realizadas no Cras do setor Nova Cidade e Núcleo de Convivência do Jardim Florença, respectivamente. As palestras serão às 14 horas e o CTA estará no local também durante das 13h30 às 16h30. No dia 24 de outubro, o CTA itinerante vai estar na Praça da Matriz, das 9h às 16h. No local também haverá distribuição de materiais educativos e preservativos. Confira abaixo lista de endereços.

Evento 1 – 05 de outubro de 2016

CTA itinerante e palestras

Horário :9h às 16h

Local: Cras Nova Olinda – R. X-24, Quadra 16, Lote 52 e 53, s/n – Jardim Olimpico – Aparecida de Goiânia.

Evento 2 – 07 de outubro de 2016

CTA itinerante e palestras

Horário: 9h às 16h

Local: Cras Flamboyant – Praça CEU das Artes, Parque Flamboyant – Aparecida de Goiânia.

Evento 3 – 13 de outubro de 2016

Horário: 13h30 às 16h30

Local: Cras Nova Cidade – Avenida 21 de Abril, Qd. 13, Lt. APM 2, Nova Cidade – Aparecida de Goiânia.

Evento 4 – 18 de outubro de 2016

CTA itinerante e palestras

Horário: 13h30 às 16h30

Local: Núcleo de Convivência Jardim Florença – Rua Nápoli, Qd. APM 5, Jardm Florença – Aparecida de Goiânia.

Evento 5 – CTA itinerante e distribuição de material educativo

Horário: 9h às 16h30

Local: Praça da Matriz, Centro – Aparecida de Goiânia.

Secom