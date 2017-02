Campanha Carnaval Seguro usará carros acidentados para conscientizar motoristas

Tweet no Twitter

Uma ação conjunta entre a Secretaria de Mobilidade e Defesa Social e a Superintendência Municipal de Trânsito de Aparecida (SMTA) pretende utilizar sucatas de carros acidentados espalhadas em locais estratégicos da cidade para conscientizar os motoristas para a importância de um trânsito responsável. A ação ocorrerá entre os dias 21 e 23 de fevereiro em três locais diferentes de Aparecida.

Segundo o secretário de Mobilidade e Defesa Social, coronel Eder Fernandes, a ideia é impactar a população para a importância do trânsito consciente. “A presença dos carros partidos em locais de grande circulação impactará a população, principalmente nesta época de festividades, para quese atenham a importância da prudência e da responsabilidade ao voltante. O principal objetivo é salvar vidas” – pontua.

A ação acontecerá sempre pela manhã, das 8h às 11h. Na terça-feira (21) as equipes estarão na Praça da Família, na quarta-feira (22) na esquina entre as avenidas São Paulo e Rudá e, na quinta-feira (23), na Avenida Igualdade do setor Garavelo.