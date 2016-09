Campanha Salve seu Coração oferecerá serviços de saúde gratuitos para aparecidenses

Pequenas atitudes do dia a dia são capazes de oferecer mais qualidade de vida

Na última semana de setembro é comemorado a Semana Mundial do Coração, que tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre prevenção e cuidados relacionados a doenças cardiovasculares. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e o Hospital Encore realizam nesta quinta-feira (29), a Campanha Salve seu Coração, no Parque da Família, em frente ao Aparecida Shopping, a partir das 16 horas. O evento conta com apoio e patrocínio da Medtronic.

A campanha terá palestra do cardiologista Fernando Henrique Fernandes, que falará sobre infarto e doenças cardiovasculares. O fisioterapeuta Giuliano Gardenghi vai abordar com a população a importância de exercícios físicos na prevenção de doenças relacionadas ao coração. Ambos os profissionais são do Hospital Encore. A nutricionista Bruna Aniele Cota, da SMS, completará o ciclo de palestras falando sobre alimentação saudável.

Na ocasião, as pessoas que participarem das palestras ganharão um brinde personalizado da campanha, além de poder tirar dúvidas sobre sintomas, prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares. Um stand será montado para realização de exames de glicose e colesterol, aferição de pressão arterial, checagem de peso corporal e para orientações sobre alimentação saudável. Quem passar pelo evento, também poderá conhecer e saber mais sobre o programa de saúde, realizado no município, voltado para pessoas hipertensas e/ou com diabetes, o Hiperdia.

O Centro de Testagem de Aconselhamento (CTA) itinerante também vai estar no local, oferecendo para a população testes rápidos para HIV e sífilis. O trailer da odontologia oferecerá serviço de higienização bucal para a população. A organização também vai montar uma mesa de frutas para quem participar da campanha.

Números mostram que ações de conscientização são necessárias

No Brasil, uma pessoa morre a cada dois minutos por conta de doenças do coração. São 350 mil mortes a cada ano, causadas pelos três maiores problemas cardiovasculares — infarto, AVC e insuficiência cardíaca —, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). Em todo mundo, são 17,5 milhões por ano, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), que pretende reduzir em 25% a mortalidade cardíaca até 2025.

Tendo em vista os altos índices de doenças cardiovasculares que atingem a população brasileira, levando em conta que o Ministério da Saúde não realiza campanha educativa, com força expressiva, de conscientização sobre cuidados que envolvem a saúde do coração e, ainda, aproveitando o Dia Mundial do Coração, comemorado no dia 29 de setembro, é que a SMS e o Hospital Encore viram a necessidade de criar a Campanha Salve seu Coração.

Projeto inovador de telemedicina salva milhares de vida em Aparecida

Com a implantação do projeto Latin – Latin America Telemedicine Infarct Network – Aparecida se destaca mais uma vez por ser a primeira cidade do Centro-Oeste a implantar projeto inovador de telemedicina, capaz de realizar diagnóstico precoce de infarto. O projeto é um convênio entre Prefeitura, Hospital Encore, Medtronic, Fundação Lumen e ITMS, que foi iniciado no município no dia 30 de novembro de 2015.

O programa visa humanizar o atendimento de pessoas com início de infarto e que dependem da rede pública municipal de saúde. Por meio do Latin, os médicos das unidades de urgência do município realizam o diagnóstico precoce de pacientes com início de infarto.

Funciona assim, o aparelho de eletrocardiograma emite um laudo, que é enviado para uma central. Nessa central, cardiologistas de qualquer lugar do país avaliam de imediato e dão uma opinião médica, tudo via internet. Caso seja constatado início de infarto, os pacientes são encaminhados diretamente para o Hospital Encore, que fica na Vila Brasília e é referência em cardiologia.

“Essa inovação no atendimento cardiovascular tem sido fundamental para Aparecida. O objetivo é facilitar o acesso do paciente ao exame e consequentemente a resolução da doença, já que se constatado precocemente o infarto pode ser reversível. Com a telemedicina estamos salvando vidas. A população de Aparecida merece esse atendimento humanizado”, explica a secretária de Saúde, Vânia Cristina Rodrigues.