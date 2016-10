Cerveró e Eike vão depor dia 7 em ação que pede impugnação da chapa Dilma/Temer

O ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró, o empresário Eike Batista e o lobista Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano, vão prestar depoimento à Corregedoria-Geral Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na sexta-feira (7) na ação movida pelo PSDB que pede a impugnação da chapa Dilma/Temer. O depoimento, marcado para as 14h, ocorrerá no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio de Janeiro. Além deles, também vão depor Vitor Sarquis Hallack, Rogério Nora de Sá e Mário Frederico de Mendonça Góes.

Em depoimento espontâneo à Força Tarefa da Operação Lava Jato, que resultou no pedido de prisão temporária do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, Eike Batista declarou ter repassado o montante, no exterior, de R$ 5 milhões para pagar dívidas de campanha da ex-presidenta Dilma Rousseff. A operação, segundo Eike, o ocorreu após pedido de Mantega e foi operacionalizada pela empresária Monica Moura, esposa do marqueteiro João Santana, responsável pela campanha petista à Presidência.

Em abril deste ano, a ministra Maria Thereza de Assis Moura, relatora das quatro ações movidas pelo PSDB, determinou uma nova produção de provas nas ações. O PSDB, partido que atualmente integra a base aliada do presidente Michel Temer, pede a impugnação dos mandatos da presidenta cassada Dilma Rousseff e do então vice dela, Michel Temer.