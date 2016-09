Cmei do Jardim Primavera é inaugurado

Com a apresentação Ciranda dos Bichos, dos alunos de três a cinco anos, foi inaugurado oficialmente na tarde desta quarta-feira (28) o Centro Municipal de Educação Infantil do Jardim Primavera. O novo Cmei, que já está em funcionamento, faz parte do trabalho de ampliação de vagas na educação infantil e com esse passa para 15 o numero de unidades entregues pela atual gestão.

“A educação é algo sublime por isso estamos muito felizes em inaugurar mais uma novo Cmei. A nova unidade do Jardim Privamera tem uma estrutura segura, confortável e funcional para acomodar nossas crianças. Essa estrutura que vai permir que os alunos aprendam mais e tenham uma boa educação. Queremos não só oferecer as vagas, mas acima de tudo, oferecer um ensino de qualidade” comemora o Prefeito Maguito Vilela

As palavras do prefeito são confirmadas pela dona de casa Poliana Tavares, moradora do setor e mãe de Isabela Tavares de dois anos e cinco meses matriculada no novo Cmei. “Sinto que minha filha já desenvolveu bastante nessas ultimas semanas estudando aqui. Já aprendeu várias coisas e gosta muito de ficar na “escolinha”.Por esse motivo, tenho certeza de que o ensino é de qualidade. Foi um grande alívio ter um cmei no setor, tão perto de casa. Estou muito feliz” ressalta.

A unidade atende 120 crianças em período integral, com profissionais capacitados e com cinco refeições diárias acompanhadas por nutricionistas. Para colocar essa e outras unidades em funcionamento, a Secretaria Municipal de Educação (SME) convocou desde junho deste ano, cerca de 500 profissionais. No dia 25 de agosto, outros 104 aprovados foram convocados, que têm até 30 dias para tomar posse.

Com os cmeis que já estã em funcionamento, desde 2014, a prefeitura pretende entregar à população mais cinco unidades até o final do ano, completando o total de 22 Cmeis feitos por esta gestão. Ao todo, hoje, Aparecida tem hoje 45 unidades de Educação Infantil. As outras 23 unidades são Centros de Educação Infantil, mantidas por entidades filantrópicas e conveniados com a Prefeitura de Aparecida. Portanto, atualmente mais de seis mil crianças são atendidas na Rede Municipal de Educação Infantil de Aparecida.

Amanhã (29) será o dia de inaugurar oficialmente a unidade da Vila Maria. Os Cmeis dos setores Araguaia, Village Garavelo, Internacional Park e Buriti Sereno, que já está em funcionamento, serão inaugurados até o final deste ano.

Secom