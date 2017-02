Dia do Despertar Ambiental mobiliza escolas de Aparecida

Ações voltadas para a conscientização da preservação do meio ambiente serão realizadas em todas as 59 escolas municipais da cidade.

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realiza nesta quarta-feira, 15, o Dia do Despertar Ambiental. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Ezízio Barbosa, o objetivo é despertar a necessidade de cuidar da fauna e flora do município. A solenidade de abertura será realizada na Escola Municipal Francisco de Assis no setor Madre Germana em Aparecida, às 7h, com a presença do prefeito Gustavo Mendanha. Mas todas as 59 escolas da rede municipal realizarão atividades alusivas, simultaneamente.

“Nosso objetivo é alertar para os riscos que o meio ambiente corre na conjuntura atual do país e da sociedade. Mais do que conscientizar, queremos sensibilizar toda a população de Aparecida sobre a importância de preservar as matas, as nascentes e os animais, para que nossos filhos e netos tenham tudo isso no futuro, pois se ninguém preservar agora, isso o que temos, vai acabar”, destacou o secretário da SEMMA, Ezízio Barbosa.

A ação contará com palestras educativas sobre a importância de se preservar o meio ambiente e distribuição de mudas de árvores nativas do cerrado. Todas as escolas receberão mudas para reflorestamento das áreas livres nas unidades. “Além dos alunos das escolas municipais, que serão multiplicadores e fiscalizadores do meio ambiente de Aparecida, durante todo o ano realizaremos ações para sensibilizar a todos, porque o meio ambiente é nossa casa”, destacou o secretário Ezízio Barbosa.