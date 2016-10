Emissoras terão mais prazo para desligar sinal analógico de TV no DF e Entorno

O sinal analógico de televisão será desligado em Brasília e em nove cidades do Entorno do Distrito Federal até o dia 17 de novembro. Além de Brasília, o sinal analógico será desligado em nove cidades do entorno do Distrito Federal: Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Cristalina, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás.

O prazo para o desligamento terminaria amanhã (26), mas o Grupo de Implantação da TV Digital (Gired) decidiu hoje (25) dar mais um tempo para a ação. “A decisão de fazer de forma escalonada visa atrair os domicílios que ainda não estejam equipados para receber o sinal digital”, explicou o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Juarez Quadros.

O Gired é formado por integrantes da Anatel, do Ministério das Comunicações, de radiodifusores e de operadoras de telefonia. De acordo com o coordenador do grupo, Rodrigo Zerbone, cerca de 80 mil famílias ainda não estão preparadas para receber o sinal digital no DF e entorno. Mas, segundo ele, pela experiência anterior de desligamento, que ocorreu no município de Rio Verde (GO), muitas pessoas deixam para fazer a adaptação na última hora.

“Pela experiência de Rio Verde, nas 72 horas seguintes ao desligamento, atingimos um número próximo a 100%”, disse Zerbone. A partir do desligamento analógico, quem não tiver feito a adaptação para receber o sinal digital fica sem a programação da televisão aberta.

A exigência da portaria que instituiu a implantação do sinal digital no país é que pelo menos 93% dos domicílios estejam aptos a receber o sinal digital para que o analógico seja totalmente desligado. De acordo com o presidente da Anatel, a última pesquisa feita pelo Ibope há dez dias mostrava que o percentual no DF havia chegado a 88%, mas a expectativa é que agora esteja em 90%. “Como trabalhamos com uma margem de erro de 3%, então teríamos a condição [para fazer o desligamento]”, disse.

Uma nova pesquisa será feita antes da próxima reunião do Gired, marcada para 16 de novembro.

Desligamento gradual

As 25 geradoras e retransmissoras que atuam no DF e região terão liberdade para escolher quando farão o desligamento, a partir de amanhã (26) e até 17 de novembro. Zerbone informou que algumas retransmissoras e geradoras “indicaram que vão fazer o desligamento já no início do processo, mas outras vão deixar mais para o final e algumas para o meio”, disse.

Nos canais que forem desligados, haverá uma tela fixa informando que o sinal analógico foi desligado e que a programação está disponível no canal digital. “O telespectador que ainda está no analógico vai começar a perceber que está com menos canais. E o telespectador que já está com o sinal digital não vai ser afetado de forma nenhuma”, explicou Zerbone.

Distribuição de Kits

Segundo Zerbone, ainda faltam ser entregues 90 mil kits de conversores e antenas de captação do sinal digital para cadastrados no Bolsa Família do governo federal. “Mas isso não quer dizer que essas famílias não estejam aptas a receber o sinal digital, muitas podem já estar preparadas e não precisam retirar o conversor”, explicou. O kit, composto por antena e conversor digital, permite o acesso ao sinal digital mesmo nos televisores mais antigos.

A primeira cidade que teve o sinal analógico totalmente desligado foi Rio Verde, em Goiás, em fevereiro deste ano. Lá, o percentual mínimo de casas que estavam recebendo o sinal digital não foi atingido na data estipulada para o desligamento analógico, e o prazo foi ampliado para algumas emissoras.

A próxima área a passar pelo processo de desligamento será a Região Metropolitana de São Paulo. A data marcada inicialmente é 29 de março, mas isso pode ser reavaliado. “A decisão de Brasília servirá de parâmetro para as próximas desativações”, disse o presidente da Anatel.