Famílias de Ceilândia ganham aquecedores solares da CEB

As primeiras dezenas dos 2 mil aquecedores solares que serão doados pela Companhia Energética de Brasília (CEB) no Distrito Federal começaram a ser instaladas. Famílias de Ceilândia, como a de Maria Gonçalves, de 45 anos, são as primeiras beneficiadas na terceira edição do Agente CEB, parte do programa de eficiência energética do órgão.

Pagando cerca de R$ 100 na conta mensal, a auxiliar de serviços gerais sabe que um dos principais consumidores de energia em casa é o chuveiro elétrico. Com o aquecedor, a expectativa é por um alívio no bolso. “Achei a ideia interessante. Já economizamos água e agora também vamos cortar na energia”, conta.

O chuveiro elétrico representa cerca de 30% dos gastos domésticos com energia. Os aquecedores doados têm capacidade para aquecer 200 litros de água, na temperatura de 60º C, usando apenas a luz solar. Segundo Caio César Rocha Barroso, técnico em eletrotécnica da CEB, o reservatório instalado consegue abastecer uma casa — com uma média de seis moradores — por dois dias, dando, portanto, resguardo para dias sem sol.

“O equipamento é colocado acima do banheiro, na parte externa, preferencialmente em locais com laje”, explica. De lá, é feita uma abertura no teto para levar a tubulação do reservatório direto ao encanamento do chuveiro. Acrescenta-se ainda um segundo registro. O chuveiro fica no modo desligado, liberando apenas água fria. “O consumidor abre o registro da água quente, que vem do reservatório, para misturar e aquecer a água na temperatura que quiser.”

Na família de Maria, com cinco moradores na casa, o técnico estima que a redução mensal seja de 62 Kwh. O que, em um ano, pode representar uma economia de aproximadamente R$ 420. Mas isso depende dos hábitos de cada um, como o tempo do banho. Até agora, 30 aquecedores foram instalados em Ceilândia.

Requisitos para receber o aquecedor solar

O beneficiário tem de atender aos critérios de seleção. Além de ser consumidor da CEB e estar inscrito em algum programa social do governo, precisa ter uma casa que ofereça condições estruturais. Agentes da CEB visitam as residências — em áreas carentes do DF — e verificam se o local está apto a receber a placa de captação da luz solar e o reservatório térmico para armazenar a água aquecida.

As moradias precisam ter laje, que é a estrutura adequada para receber o equipamento, ou espaço físico suficiente para a instalação de uma estrutura à parte que comporte o aquecedor.

Essa edição do Agente CEB também trocará 7 mil geladeiras e 80 mil lâmpadas. Os investimentos para a aquisição desses equipamentos e dos aquecedores solares, além dos serviços, somam R$ 16.630.992,79.

Entre as obrigações previstas em contratos de concessão firmados pelo Ministério de Minas e Energia está a aplicação de, no mínimo, 0,5% da receita operacional líquida da distribuidora em ações de combate ao desperdício de energia (programas de eficiência energética). A medida, prevista na Lei Federal nº 9.991, de 2000, é fiscalizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).