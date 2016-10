Furacão se aproxima dos EUA; Obama cancela viagem à Flórida

Depois de provocar a morte de 11 pessoas em países do Caribe, o furacão Matthew está se aproximando dos Estados Unidos. O presidente Barack Obama cancelou uma viagem que faria nesta quarta-feira(5) para a Flórida, onde iria participar de um comício em favor da candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton. O governador da Flórida, Rick Scott, pediu esta manhã que a população do estado esteja preparada para o pior. “Os efeitos do furacão serão devastadores”, disse.

Com o objetivo de tentar minimizar os prejuízos e proteger a vida dos moradores, os estados da Flórida, Georgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte declararam estado de emergência. Em entrevista hoje o governador Rick Scott explicou por que o estado declarou estado de emergência. Segundo ele, o furacão deverá atingir a costa da Flórida amanhã à noite. Ele alertou a população para que esteja preparada para fazer deslocamentos, pois é provável que o furacão atinja “uma faixa considerável da costa atlântica do estado”.

O governador Rick Scott disse, durante a entrevista, que proteger a vida é a prioridade número um no momento.”Se o Matthew impactar diretamente a Flórida, haverá destruição em massa como não temos visto em muitos anos. Esta é uma tempestade mortal que se aproxima o nosso estado”, disse

Segundo o governador Rick Scott, o estado colocou de prontidão milhares de integrantes da Defesa Nacional, socorristas e soldados. Todos eles deverão participar de um esforço de evacuação da população da costa para o interior do estado, caso seja necessário.

Nos estados da Geórgia, da Carolina do Sul e da Carolina do Norte as escolas estão dando instruções aos alunos sobre como proceder caso suas casas sejam atingidas pelo furacão. Orientada por avisos feitos pelas prefeituras das cidades, milhares de pessoas estão armazenando alimentos e água em casa. Muitas famílias estão cancelando viagens previstas para este final de semana.

As escolas situadas na costa atlântica, em áreas que possivelmente serão atingidas pelo furacão, suspenderam as aulas por tempo indeterminado. Durante a entrevista, o governador de Miami pediu que, caso seja necessário, os moradores não devem resistir à orientação para que se desloquem para cidades do interior. “É melhor que todos se preparem rapidamente”, disse.

O Centro Nacional de Furacões em Miami informou hoje, pela manhã, que o furacão estava a 180 quilômetros da costa de Miami. O centro informou também que o furacão tem ventos de 180 quilômetros por hora.

Carolina do Sul

O governador da Carolina do Sul, Nikki Haley, também deu hoje uma entrevista sobre os preparativos que o estado vem realizando para prevenir prejuizos e proteger a vida dos moradores. Ele afirmou que orientou cerca de 250 mil pessoas que moram na costa do estado para que se dirijam para cidades do interior. Segundo Haley, parte da população de dois municípios – Charleston e Beaufort – já iniciará a transferência a partir da tarde desta quarta-feira.

Das 11 mortes provocadas pelo furacão Matthew, em países do Caribe, cinco ocorreram no Haiti. Além das mortes, o furacão provou também prejuízos diversos como quedas de ponte, rompimento de barragens, alagamentos e estradas intransitáveis. As comunicações com esses países por telefones também estão prejudicadas por causa da queda de postes e de fiações.