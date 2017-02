Guarda Municipal de Aparecida terá ronda em bikes

A iniciativa visa o atendimento de parques e praças da cidade e será lançada oficialmente nesta quinta-feira (23), pelo prefeito Gustavo Mendanha.

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria de Mobilidade e Defesa Social, lança nesta quinta-feira, às 17 horas, a Campanha de Policiamento em Bicicletas, implementada nos parques e praças do município. O lançamento oficial será feito pelo prefeito Gustavo Mendanha e pelo secretário da pasta, coronel Eder Fernandes.

A iniciativa consiste na realização de rondas em bicicletas no interior dessas áreas, onde as viaturas da Guarda Civil Municipal não conseguem entrar. Pouco mais de 70 parques e praças do município serão atendidos. Inicialmente serão três equipes compostas por dois guardas cada. As rondas serão feitas em sistema de escalas, em horários alternados, permitindo que cada equipe atenda o máximo possível de praças ao longo do dia.

As bicicletas utilizadas no novo atendimento foram adquiridas com recursos do Tesouro Municipal. Toda a manutenção será realizada pela própria Guarda Municipal.