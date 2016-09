Hackers invadem site de ministério e incluem agenda de ‘renúncia’ de Temer

Uma cópia da agenda alterada do ministro circulou pela internet e o site do ministério chegou a ser temporariamente retirado do ar

Hackers invadiram, na manhã desta terça-feira (27/9) a página eletrônica do Ministério da Saúde e incluíram, na agenda de compromissos do dia do ministro Ricardo Barros, dois eventos inusitados: às 19 horas “a renúncia do (vice) presidente da República Michel Temer (sic)” e uma hora antes “reunião com ministros e líderes da base aliada do GOLPE”.

Uma cópia da agenda alterada do ministro circulou pela internet e o site do ministério chegou a ser temporariamente retirado do ar. Voltou há pouco, já com a agenda sem os dois eventos fictícios.

A assessoria de imprensa do Ministério informou que, tão logo foi verificada a invasão, a pasta acionou o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus) a fim de apurar o ocorrido: a que horas se deu a entrada na página do ministério e se isso ocorreu de forma externa ou internamente.

A Pasta divulgará um comunicado oficial após o término da apuração.