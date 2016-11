Inep divulga provas e gabarito das questões objetivas do Enade 2016

Avaliação foi realizada por estudantes de ensino superior no último domingo (20)

Os participantes do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) 2016 já podem consultar e fazer o download dos cadernos de prova e gabaritos preliminares, com as respostas das questões objetivas das provas realizadas no último domingo (20).

A prova do Enade é constituída de duas partes. Uma de formação Geral, com 10 questões, sendo oito de múltipla escolha e duas discursivas. Outra de componentes específicos, com 30 questões, sendo 27 de múltipla escolha e três discursivas. Nesta edição, foram avaliadas as áreas de saúde, ciências agrárias e áreas afins.

Participaram do exame estudantes de agronomia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, serviço social e zootecnia. Também foram avaliados os concluintes de cursos tecnólogos nas áreas de agronegócio, estética e cosmética, gestão ambiental, gestão hospitalar e radiologia.

Questionário do Estudante

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) prorrogou a data de preenchimento do Questionário do Estudante. Para colar grau todos os estudantes regulares concluintes inscritos no Enade 2016 precisam preencher o documento até 30 de novembro, exclusivamente, pelo Sistema Enade.