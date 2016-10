Japonês que pesquisou autofagia leva Nobel de Medicina

O cientista japonês Yoshinori Ohsumi ganhou o Prêmio Nobel de Medicina de 2016 pela sua descoberta do mecanismo de autofagia, processo pelo qual as células “digerem” partes de si mesmas. O anúncio feito nesta segunda-feira (3). Em organismos de seres desnutridos, a autofagia é uma das estratégias de sobrevivência e permite que as células redistribuam os nutrientes para conseguir executar as atividades mais essenciais à vida. As informações são da agência Ansa.

O conceito de autofagia já tinha sido descoberto em 1960, quando cientistas observaram que as células eram capazes de destruir seus próprios componentes e os transportar para a unidade celular chamada de lisossomo.

Em 1990, Ohsumi, pesquisador da Universidade de Tóquio, fez uma série de experiências com levedura para identificar os genes ligados à autofagia. O Nobel de Medicina é oferecido desde 1901 e o pesquisador mais jovem a receber o prêmio foi Frederick G. Banting, que tinha 32 anos em 1923 e descobriu a insulina.

Nesta terça-feira (4), será anunciado o Nobel de Física, na quarta (5) o de Química, e na sexta (7) o da Paz. O de Economia será anunciado na segunda-feira da próxima semana (10).