Jovem é morto a facadas no Setor Nova Cidade

Um rapaz de 22 anos de idade foi morto a facadas ontem (11) no setor Nova Cidade em Aparecida de Goiânia. Segundo informações da Polícia o jovem participava de uma festa de aniversário quando houve uma briga, o autor do homicídio desferiu um golpe de faca que acabou ceifando a vida do jovem.

Segundo informações preliminares, tanto autor como a vitima eram natural do Estado do Maranhão e já teriam uma rincha no passado, testemunhas relataram a policia civil que o crime foi praticado por motivo banal, embora já identificado, o autor segue foragido.