Maguito entrega 21° Unidade Básica de Saúde em Aparecida

A população do setor Campos Elísios está em festa. É que o prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela, e a secretária de Saúde, Vânia Cristina Rodrigues, entregaram na noite de ontem (20), a 21° Unidade Básica de Saúde (UBS) construída pela atual gestão. Na quinta-feira (22) será a vez do Jardim Tiradentes 2, que receberá a 22° UBS entregue pelo prefeito Maguito, às 19h30. A solenidade de inauguração da UBS Campos Elísios foi realizada na própria unidade.

As duas unidades são de substituição, ou seja, já existiam, entretanto, funcionavam em casas alugadas. “Agora, as unidades possuem espaço próprio e contam com estrutura adequada padrão do Ministério da Saúde. A UBS do setor Campos Elísios vai funcionar com duas equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF), e a do Jardim Tiradentes 2 com três equipes. As duas unidades começam a funcionar imediatamente, no dia seguinte após a inauguração”, contou a secretária de Saúde, Vânia Cristina. As unidades da rede de atenção básica do município, funcionam das 8h às 17h, atendendo uma demanda de 4 mil pessoas cada equipe.

A UBS Campos Elísios é porte II e possui 483,80 metros quadrados, foram investidos R$ 512.000,00 do governo federal e R$ 381.714,15 contrapartida do município para a construção da unidade. A UBS Jardim Tiradentes 2 é porte III e possui 578,88 metros quadrados de área construída. O investimento total é de R$ 1.093.543,30, sendo R$ 659.000,00 da União e contrapartida de R$ 434.543,30 do tesouro municipal.

As duas novas unidades são expandidas, ou seja, ambas possuem um consultório multiprofissional, uma sala de acolhimento para pacientes sem agendamento, sala de inalação e local para procedimentos e observação. As outras dependências da unidade seguem o modelo padrão das Unidades Básicas da cidade, e conta com farmácia, quatro consultórios médicos, sala de curativo, coleta, odontologia, vacina, almoxarifado, administração, arquivo, esterilização, guarda-material, expurgo (sala para lavar instrumentos médicos), copa, banheiros adaptados, vestiários, recepção, Depósito de Materiais de Limpeza (DML) e estacionamento.

Para a secretária de Saúde Vânia Cristina Rodrigues, Aparecida está passando por uma transformação na área da Saúde. “Sabemos que a saúde ainda é um desafio, mas estamos construindo uma rede própria com as três Unidades de Pronto Atendimento, as Unidades Básicas, o Hospital Municipal e o Centro de Especialidades”, pontuou Vânia. A secretária ainda reforçou a colaboração da população na preservação do espaço público. “Essa unidade não é só do poder público, é da comunidade. Foi construída com muito carinho pensando na população. Por isso é muito importante que todos ajudem na preservação e permanência da unidade”, acrescentou.

Durante o discurso, o prefeito Maguito Vilela fez um balanço das obras realizadas pela cidade e também pontuou o desenvolvimento da saúde no município. “Aparecida deu um salto na saúde. Ainda temos muito para ser feito, mas estamos caminhando a passos largos. Hoje a realidade de Aparecida é diferente de 8 anos atrás. Porque esse sempre foi o compromisso dessa gestão, garantir um futuro melhor com mais qualidade de vida para as futuras gerações, oferecendo atendimento humanizado, construindo escolas, unidades de saúde e tudo que os aparecidenses precisam”, ressaltou, emocionado, o prefeito Maguito Vilela.

Homenagem

A unidade do setor Campos Elísios recebeu o nome de Maria Pereira de Sousa Martins, que foi uma das fundadoras do bairro. Maria faleceu há três anos vítima de um câncer. A filha Karla Pereira falou em nome da família e ressaltou o trabalho social desenvolvido pela mãe, durante muitos anos na região. “Não imaginávamos o quanto minha mãe era querida, no velório é que nos demos conta. Minha mãe sempre trabalhou para ajudar as pessoas, para fazer o bem”, destacou Karla.

Ainda segundo a filha da homenageada, a saúde de Aparecida realmente recebeu muitas melhorias. “Quando alguém ficava doente, antigamente, só tínhamos o Hugo em Goiânia para recorrer. Agora temos várias unidades de urgência aqui, temos essa unidade nova que vai ajudar muita gente também, principalmente no trabalho de prevenção, que é o melhor remédio”, enfatizou.

Rede de Atenção Básica

Na UBS, é possível receber atendimentos básicos e gratuitos em Pediatria, Ginecologia, Clínica Geral, Enfermagem e Odontologia. Os principais serviços oferecidos são consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para especialidades e fornecimento de medicação básica.

Com as duas unidades inauguradas, a atual administração eleva para 22 o número de novas UBSs em funcionamento no município. Outras sete unidades estão praticamente prontas e serão entregues nos próximos dias, totalizando 29 unidades. Um aumento significativo para a rede municipal de Saúde, que até o início da atual gestão, em 2008, contava com apenas oito unidades próprias e nenhuma nunca havia passado por uma grande reforma. O descuido gera reflexos ainda hoje, que a atual administração trabalha para reverter.

Desde que assumiu, o prefeito Maguito Vilela viabilizou recursos para a construção de várias unidades de saúde no município. Além das 21 UBSs já entregues, a população conta ainda com duas Unidades de Pronto Atendimento (Brasicon e Buriti Sereno) e uma no Parque Flamboyant, que será inaugurada nos próximos dias. Além disso, Hospital Municipal de Aparecida, com capacidade para 220 leitos, e o Centro de Especialidades, que também estão previstos para os próximos meses.