Marconi sanciona lei que aumenta IPVA e ICMS

O governador Marconi Perillo (PSDB) não esperou nem um dia para sancionar a lei aprovada em segunda votação na Assembleia Legislativa, quarta-feira, 30, que alterou o Código Tributário Estadual. A lei foi aprovada após manobras da base governista na Assembleia, com absoluta falta de transparência e sob protestos da oposição. Com a sansão, à partir de 1º de janeiro de 2016, os contribuintes já irão pagar com aumento as alíquotas de ICMS, IPVA e Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD).

O pacotão de impostos deve elevar as receitas do Estado em R$ 167 milhões em 2016, totalizando R$ 500 milhões nos três anos restantes da gestão de Marconi Perillo. Ao contrário do que prometeu na campanha e do que defende publicamente fora de Goiás, Marconi não consegue enxugar a máquina pública, cortar gastos exagerados com viagens e shows, e impõe mais sacrifício à população de Goiás. Ao contrário da frase que ficou famosa na campanha do tucano na TV para anunciar obras incompletas, a nova carga de impostos aprovadas por Marconi definitivamente ‘Já é de Goiás’.

GoiasReal