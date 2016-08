Matrículas da rede municipal de ensino começam dia 05 de janeiro

Serão iniciadas no dia 05 de janeiro e terminam no dia 15, as matrículas dos alunos novatos da rede municipal de Educação de Aparecida. Para o ano letivo de 2015 serão ofertadas 11.290 novas vagas, sendo 10.170 para o ensino fundamental e 1.120 para o ensino infantil (Cmeis).

As matrículas poderão ser feitas pelo Telematrícula – 0800 607 0040, e pelo site www.aparecida.go.gov.br, e clicar no link da matrícula, das 8h às 21h. Os alunos veteranos que não solicitaram transferência terão a matrícula renovada automaticamente entre os dias 08 e 12 de dezembro. O ano letivo de 2015 terá início no dia 19 de janeiro.

“No ato da matrícula é necessário ter em mãos os documentos pessoais da criança, como certidão de nascimento ou identidade, além do endereço completo da residência com CEP, telefone e outros contatos para agilizar o atendimento”, alertou o secretário Domingos Pereira.

Cmeis – Para o ano letivo de 2015 a Secretaria Estadual de Educação entregará mais cinco unidades que estão em fase final de formação de equipe. Cada unidade, assim como as outros 11 Centros Municipais de Educação Infantil do município, ofertará 120 vagas para crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses.

Os Cmeis que começam a funcionar em 2015 são os do Jardim Bonanza, Jardim Maranata, Residencial Araguaia e Setor Santo André. No caso do Santo André, as vagas foram preenchidas ainda no ano de 2014. No total serão 480 novas vagas para as crianças de Aparecida.

Um novo cadastro de reservas será formado com as crianças que inicialmente não conseguirem vagas pelo Telematrícula nos Cmeis. Elas serão encaixadas nas novas unidades em construção – 43 ao todo – gradativamente, à medida que os novos centros forem inaugurados.

“Com essas unidades entregues em 2015 e as que foram entregues neste ano totaliza mais 8 unidades em funcionamento, além das 7 que existiam. E até o fim do primeiro semestre de 2015 esperamos entregar mais 10 unidades de ensino infantil, com aulas sendo iniciadas no mês de agosto”, explica o secretário.

Em 2014 foram inaugurados e entregues os Cmeis do Setor Serra Dourada, Papillon Park, Garavelo Park e Jardim Tiradentes. “Até 2016 entregaremos todas as unidades construídas em parceria com o Governo Federal e entidades. Assim iremos reduzir ao mínimo o déficit de vagas na educação infantil em Aparecida com mais 3,7 mil vagas”, conta o secretário.