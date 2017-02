Mayara Mendanha participa em Brasília de reunião de gestores em Assistência Social

A primeira-dama de Aparecida e secretária de Assistência Social, Mayara Mendanha, esteve em Brasília nesta quarta-feira (08) para participar da reunião de gestores municipais e estaduais em assistência social, realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDS). O encontro foi para discutir e auxiliar sobre a utilização de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).

O objetivo é orientar e tirar dúvidas sobre a execução orçamentária e financeira do Sistema Único de Assistência Social (Suas) para o bom uso dos repasses federais. Esse sistema tem por função a gestão e a organização da oferta de serviços, programas, projetos e benefícios da política de assistência social, considerando os níveis de proteção: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.

“Iremos implantar em Aparecida tudo o que foi discutido para administrar de forma eficiente os recursos do fundo municipal. Vamos aplicar os projetos sociais de maneira correta e adequada, tanto para a eficiência do serviço prestado quanto para a prestação de contas. Queremos melhorar, além de todos os serviços prestados pela secretaria, tudo aquilo que ainda será feito com o recurso do governo federal”, explicou a primeira-dama e secretária de Assistência Social, Mayara Mendanha.

No encontro, foram realizadas oficinas que tiveram como tema blocos de financiamento, execução e reprogramação de recursos e prestação de contas. Essa capacitação é sobre a Portaria n° 113/2015, do MDS, que regulamenta o cofinanciamento dos serviços e do aprimoramento da gestão por meios de blocos de financiamento da assistência social, bem como programas e projetos socioassistenciais. O regulamento beneficia a gestão municipal e traz mais liberdade para execução de projetos quanto para a transparência e monitoramento da utilização dos recursos.

As oficinas oferecidas Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário auxiliam gestores em assistência social de todo país. Mais de 200 cidades participaram do evento.