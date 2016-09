Moradores do setor Belo Horizonte ganham praça de esporte e lazer

Os moradores do setor Belo Horizonte e região estão em festa, pois receberam nesta quarta-feira, 28, a praça no cruzamento da Avenida Brasil e das Acácias, totalmente revitalizada. A obra foi realizada pela MRV Engenharia em parceria com a prefeitura de Aparecida de Goiânia. A solenidade contou com a presença de representantes da MRV, do prefeito Maguito Vilela, secretariado municipal e moradores. A praça recebeu o nome de Norberto Teixeira, ex-prefeito de Aparecida de Goiânia.

“Aparecida vem se tornando uma nova cidade e esta iniciativa da empresa de engenharia só reforça esse desenvolvimento. Esta foi mais uma parceria de sucesso firmada entre administração pública e privada na cidade e veio como forma de compensação ambiental. Uma forma onde todos saem ganhando, pois além de preservar o meio ambiente, a praça se torna um espaço de convivência e lazer para os moradores da região e a homenagem ao ex-prefeito deixou seus familiares contentes com a lembrança afetuosa”, declarou o prefeito durante a inauguração da praça no setor Belo Horizonte.

A praça possui 1,7 mil metros quadrados e foram invesidos R$ 260 mil na instalação de pista de caminhada, playground infantil, gramado, bancos, rede de iluminação, equipamentos de ginástica. Para simbolizar a data foram plantadas mudas de árvores nativas cerrado. A obra é uma doação da empresa para o município e faz parte do projeto “Antes e Depois”, desenvolvido pela própria empresa nas regiões onde novos projetos são implantados. A MRV irá construir na região um grande empreendimento imobiliário, o Gran América, voltado para o setor econômico.

De acordo com diretor executito de obras da MRV Engenharia, José Luiz Meireles, um dos objetivos da empresa, além da compensação ambiental, é o de proporcionar qualidade de vida aos moradores das regiões onde implantam complexos imobiliários. “Nosso intuito é o de sempre contribuir com o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida dos moradores das cidades, poir isso buscamos sempre formar essas parcerias e público-privadas para contribuir com as cidades. Aqui em Aparecida não poderia ser diferente”, destacou o diretor.

Praças – Aparecida conta hoje com quase 200 praças e parques distribuídas em vários setores e bairros da cidade, além de dois CEUs das Artes, que são espaços voltados para a o teatro, esporte e lazer da comunidade. “Temos trabalhado muito na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e os parques e as praças são ótimos locais para as pessoas se movimentarem, saírem do sedentarismo e usufruir da convivência entre as famílias. Agora chegou a vez dos moradores do Setor Belo Horizonte também usufruirem desse benefício”, concluiu o prefeito Maguito Vilela.

Presenças – Participaram também da solenidade os secretários Fábio Camargo (Meio Ambiente), Ozéias Laurentino Júnior (Comunicação), Valéria Pettersen (Projetos e Captação de Recursos), Domingos Pereira (Educação), Ralph Vicente (Indústria e Comércio), Euler de Morais (Governo), Carolina Gontijo (Planejamento), Gerfeson Aragão (Esporte), Jório Rios (Administração), Daniela Moura (Trabalho) e Luiz Rego (Procon). Além dos familiares do homenageado Norberto Teixeira, Marlene Teixeira (viúva), Tatá e Hugo Teixeira (os filhos) e os representantes da MRV, Tania Belickas (Gestora Executiva de Relações Institucionais), Raphael Paiva (Coordenador de Obras), Fernando Salomão (Comercial).