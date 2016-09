O que abre e o que fecha no Dia da Independência

Saiba que serviços públicos e pontos turísticos de Brasília funcionarão com horário diferenciado na quarta-feira, 7 de setembro

A independência do Brasil será celebrada na quarta-feira (7). No feriado que marca a famosa declaração de Dom Pedro I às margens do rio Ipiranga, alguns serviços públicos e pontos turísticos de Brasília não vão funcionar, enquanto outros terão horário especial. Nas delegacias de polícia, haverá esquema de plantão, e as unidades de pronto-atendimento (UPAs) abrirão normalmente. Os centros de saúde ficarão fechados.

SERVIÇOS PÚBLICOS

BRB

As agências do Banco de Brasília (BRB) serão fechadas.

Hemocentro

A Fundação Hemocentro de Brasília não abrirá. A instituição fica no Setor Médico-Hospitalar Norte, Quadra 3, Conjunto A, Bloco 3 (Asa Norte). Para mais informações, ligue 160 e tecle a opção 2.

Na Hora

Nenhuma unidade do Na Hora funcionará na quarta-feira (7). Há postos em Ceilândia (Shopping Popular, QNM 11, Área Especial), no Gama (entre as Quadras 55 e 56 do Setor Central), no Plano Piloto (subsolo da rodoviária), no Riacho Fundo I (Shopping Riacho Mall, QN 7, Área Especial 1), em Sobradinho (Serra Shopping, Quadra Central) e em Taguatinga (QS 3, Pistão Sul).

Procon

Os postos de atendimento do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF) não atenderão na quarta-feira (7). Para mais informações, ligue 151.

Secretaria de Fazenda

As agências da Receita do DF e a central telefônica 153, opção 3, não funcionarão no feriado. Demandas, esclarecimentos de dúvidas e solicitações podem ser feitas pelo atendimento virtual, mas só serão respondidas no dia seguinte.

Emissão de certidões negativas, impressão de segunda via de boletos para pagamento de impostos e parcelamentos estarão disponíveis no portal daSecretaria de Fazenda.

Segurança

As delegacias da Polícia Civil terão esquema de plantão em 7 de setembro. Veja os endereços.

Saúde

Unidades de pronto-atendimento (UPAs) e emergências de hospitais estarão abertas normalmente. Ambulatórios e centros de saúde ficarão fechados.

Shoppings populares

A unidade de Ceilândia, na QNN 11, Lote 3, Área Especial, vai abrir das 8 às 18 horas no Dia da Independência. A do Plano Piloto, ao lado da antiga Rodoferroviária, ficará fechada.

Transporte público

As linhas de ônibus circularão nos horários de domingo. Caso haja demanda, todas as que ligam as regiões administrativas à Rodoviária do Plano Piloto serão reforçadas.

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) vai funcionar das 7 às 19 horas.

Parques ecológicos e vivenciais

Os parques de Brasília vão funcionar normalmente no feriado.

PONTOS TURÍSTICOS

Catetinho

(Km 0, BR-040)

Ficará aberto das 9 às 17 horas

(61) 3338-8803

Jardim Zoológico

(Avenida das Nações — L4 Sul)

O zoológico de Brasília abrirá das 9 às 17 horas. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

Memorial dos Povos Indígenas

(Eixo Monumental, em frente ao Memorial JK)

Ficará aberto das 10 às 17 horas.

(61) 3344-1154 e (61) 3342-1156

Museu Nacional

(Setor Cultural Sul, perto da Rodoviária do Plano Piloto)

Não vai abrir no feriado.

Museu Vivo da Memória Candanga

(Epia Sul, Lote D, Núcleo Bandeirante)

Funcionará das 9 às 17 horas.

(61) 3301-3590

Planetário

(Setor de Difusão Cultural, Eixo Monumental)

O planetário de Brasília ficará fechado na quarta-feira (7).

Torre de TV

(Eixo Monumental, próximo ao Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha)

Funcionará no horário normal, das 9 às 19 horas. A Feira da Torre também ficará aberta no período.

Torre de TV Digital

(Estrada Parque Contorno, DF-001, Bairro Colorado, subida para Sobradinho, após a Academia da Polícia Federal)

Abre para visitação das 10 às 18 horas.

BIBLIOTECAS

Biblioteca pública de Brasília

(EQS 312/313)

Fechado na quarta-feira (7).

(61) 3245-5022

Biblioteca Nacional

(Esplanada dos Ministérios, próximo à Rodoviária do Plano Piloto)

Fechado na quarta-feira (7).

(61) 3325-6237

CULTURA

Casa do Cantador

(QNM 32, Área Especial, Ceilândia Sul)

Aberta para o evento Brasília Independente, das 12 às 19 horas

(61)3378-5067 e (61) 3378-4891

Centro Cultural Três Poderes

(Praça dos Três Poderes, Esplanada dos Ministérios)

No feriado, vai funcionar das 9 às 18 horas

(61) 3325-6244 e (61) 3323-3728

Cine Brasília

(EQS 106/107)

Programação normal

(61) 3244-1660