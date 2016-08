Pesquisa conclui que usar protetor solar é mais prejudicial do que se expor ao sol

Você se protege do sol usando protetor solar?

De acordo com pesquisa publicada pelo jornal inglês The Independent, a probabilidade de morrer pelo uso desse produto é maior do que pela exposição ao sol.

A análise foi feita com 30.000 mulheres voluntárias durante mais de duas décadas.

O resultado foi que a taxa de mortalidade entre aquelas que evitam o sol com protetor solar era quase o dobro das que passam o verão sem proteção alguma.

Talvez você esteja questionando essa descoberta, mas a gente explica o que os cientistas descobriram.

O protetor bloqueia a capacidade do corpo de absorver vitamina D, que é tão presente nos raios solares.

A carência dessa vitamina resulta em problemas gravíssimos.

Para você ter ideia da gravidade, 85% dos americanos têm deficiência de vitamina D.

E nos últimos anos tem aumentado muito o número de pessoas com câncer, doenças cardiovasculares, osteoporose, artrite e inflamações no intestino.

Coincidência?!?

A importância da vitamina D é enorme e seus benefícios são vários, como:

1. Manutenção da saúde dos ossos e dentes (o corpo precisa de vitamina D para absorver cálcio)

2. Melhoria na saúde do sistema imunológico, cérebro e sistema nervoso

3. Equilibra os níveis de insulina e auxilia o controle de diabetes

4. Melhoria na função pulmonar e na saúde cardiovascular

Infelizmente, como podemos ver a partir desse estudo, o câncer de pele tão temido por muitos, por exemplo, pode se desenvolver mesmo que você passe protetor solar.

Outro estudo, desta vez divulgado pela Câncer Research Avoindance mostrou que um pouco de vitamina D presente no sangue ajuda a proteger o corpo contra queimaduras do sol e também o câncer de pele.

No artigo “Eu peço desculpa, mas não concordo: um dermatologista que não tem medo de se sentar na praia e ficar exposto ao sol”, publicado no The New York Times, o dr. Bernard Ackerman afirma que a conexão entre o melanoma (câncer de pele) e a exposição direta ao sol ainda não está confirmada.

No entanto, ele aconselha que evitemos o sol forte para proteger a pele do envelhecimento, especialmente no caso das pessoas com pele clara.

Para o médico, porém, é um erro evitar completamente o sol e usar protetor solar.

O dr. Bernard também atestou que um câncer de pele geralmente ocorre em lugares que não ficam muito expostos ao sol.

No livro da dra. Elizabeth Plourde, “Sun blocks– Biohazard: Alleviate as Hazardous Waste”, publicado em 2011, ela documentou as principais ameaças desse produto tão vendido nas farmácias e mercados.

Ele não apenas é perigoso para as pessoas, como também para o meio ambiente.

Esse produto contém muitas substâncias químicas que podem causar tumores e desregular o sistema endócrino.

Além disso, os protetores poluem os recursos hídricos, incluindo mares, rios e água potável.

Se você não sabe, 97% dos americanos têm substâncias tóxicas do protetor solar no sangue.

O que os pesquisadores aconselham é um bom banho de sol, mas com moderação e sem o uso de protetor solar.

Assim você estará garantindo a absorção de vitamina D.

Referências:

http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/major-study-…

http://www.mercola.com/Downloads/bonus/vitamin-d/report.aspx

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21733837

http://www.nytimes.com/2004/07/20/health/i-beg-to-differ-a-dermatologist…

http://www.faim.org/sunscreen-as-biohazard

https://www.ewg.org/sunscreen/report/the-trouble-with-sunscreen-chemicals/

http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/seasonal-affective-disorde…