Piscina Olímpica do Centro Olímpico de Aparecida passa por reforma

Com previsão de inauguração até o final deste ano, as obras da piscina olímpica do Centro Olímpico estão aceleradas, conforme conta o secretário de Esportes de Aparecida de Goiânia, Gefferson Araújo. “Estamos trabalhando a todo vapor para a conclusão no mês de dezembro e assim ter mais um espaço para que o aparecidense possa praticar esportes”, relatou o secretário.

Iniciada há duas semanas, a reforma da piscina olímpica, que tem 50 metros de extensão, está na fase da troca do revestimento do piso e das laterais. A obra está orçada em R$ 350 mil, recursos do Tesouro Municipal e abrigará as modalidades de natação e hidroginástica para crianças, adolescentes, jovens, adultos e terceira idade. “Além disso, assim que todo o trabalho for concluído, vamos abrir o Centro Olímpico para o lazer do aparecidense”, destacou Géfferson Araújo.

Em funcionamento há cinco meses, a outra piscina do CO também passou por reforma. Além das modalidades na piscina, o Centro Olímpico oferece futebol de campo, futebol de areia, vôlei, karatê, capoeira e há pista de caminhada e corrida. “Estamos trabalhando para poder dotar o Centro Olímpico de toda a estrutura necessária, visando a prática de esportes e lazer como forma de melhoria da qualidade de vida”, finalizou o secretário.

Mais informações das modalidades esportivas, horários e faixa etária, basta ligar no telefone 3545 4860.

Secom