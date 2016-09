Pra você que gosta de Narguile, que acha bonito e que não prejudica a saúde

Publicações nas redes sociais afirmam que o cachimbo árabe narguilé é 100 vezes mais prejudicial ao organismo do que o cigarro. Será que isso é verdade? A imagem apareceu na web em agosto de 2013, mas a ideia que ela deseja transmitir circula há anos na rede. De acordo com o texto que acompanha a ilustração, o consumo do arguile representa riscos sérios à saúde. Algumas publicações afirmam que uma hora fumando o cachimbo árabe equivale ao consumo de 100 cigarros!!! Será que essa história é real? Será que o narguilé faz mal mesmo? Verdadeiro ou falso? É verdadeiro! A informação é real! O narguilé é um tipo de cachimbo de água usado atualmente pelos jovens, na maioria das vezes, para o fumo coletivo. É comum encontrarmos adolescentes fumando o narguilé nas portas de bares e em casas de shows.

O funcionamento desse cachimbo é bem simples: Ao aspirar o ar pela mangueira, o ar aquecido pelo carvão passa pelo tabaco, produzindo a fumaça que passa pela água (onde é resfriada e filtrada). A fumaça segue pela mangueira até ser aspirada pelo usuário e expirada logo em seguida. Aumento do uso entre os jovens Um estudo feito em 2006, pela University Georgetown Medical Center, já demonstrava um aumento significativo dos adeptos desse tipo de fumo entre os jovens e, sobretudo, entre as mulheres. Desde aquela época, as pesquisas já apontavam para os riscos à saúde entre os usuários do narguilé. Ainda em 2006, a Organização Mundial de Saúde divulgou um relatório mostrando que os cachimbos de água são mais prejudiciais do que os cigarros normais.

O coordenador do relatório, o americano Douglas Bettcher, ainda foi além e afirmou que uma hora de consumo do Narguilé equivale a 200 cigarros. O estudo pode ser lido na íntegra (em inglês, infelizmente) nesse PDF aqui. É assustador verificar que, de acordo com a OMS, mais da metade dos cerca de 1,5 bilhão de fumantes do mundo irão morrer por causa da dependência aos diversos tipos de fumo (e o narguilé está aí no meio).

Douglas Bettcher e mais um monte de pneumologistas – dentre eles, o brasileiro Ricardo Meirelles, da Divisão do Controle do Tabagismo do Inca – afirmam que por ser “filtrada”, a fumaça aspirada dá a falsa sensação ao usuário de que ela é mais pura do que a do cigarro normal, mas é só ilusão. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, além da fumaça vir carregada com mais de 4 mil substâncias tóxicas (que também estão presentes no cigarro comum), possui concentrações muito superiores de nicotina, monóxido de carbono, metais pesados e substâncias cancerígenas. Ricardo Meirelles ainda explica que, como o fumante não sente náuseas ao inalar o produto, acaba fumando mais em menos tempo e absorvendo muito mais toxicidade sem notar.