Prefeito articula obras para Aparecida junto ao governo estadual

Gustavo Mendanha esteve com secretários estaduais de Desenvolvimento Econômico e de Educação e Cultura

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, tem dado prosseguimento às articulações a fim de concretizar parcerias que beneficiem a cidade e seus moradores. Nesta segunda-feira (13), Gustavo, acompanhado pelo vice-prefeito e secretário de Governo, Veter Martins, esteve em duas secretarias do Governo de Goiás reunido com os titulares das respectivas Pastas. Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SED), tratou de qualificação de mão de obra e de incentivos fiscais; na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (Seduce), discutiu o projeto de construção de um Centro de Convenções e reforma de escolas estaduais localizadas no município.

Com o titular da SED, Luiz Maronezi, Gustavo Mendanha e o secretário de Desenvolvimento Econômico de Aparecida de Goiânia, Ozair José, ressaltaram a importância de uma ação integrada entre prefeitura e governo do Estado quando o Instituto Tecnológico Roberto Civita (cujas obras são de responsabilidade do Executivo goiano) for entregue à população. A ideia do prefeito é que o espaço ofereça cursos de capacitação e qualificação de mão de obra em consonância com o perfil das indústrias e fábricas instaladas no município – o que favoreceria a geração de mais empregos para os moradores da cidade.

A concessão de incentivos fiscais, por parte do governo goiano, para indústrias de grande porte que querem se instalar em Aparecida – proporcionando mais emprego e renda – também entrou na pauta da reunião. O prefeito confirmou que há conversas em curso com empresários; e o secretário Maronezi comprometeu-se a dar celeridade a este processo junto à Secretaria da Fazenda. “O forte ritmo do desenvolvimento industrial de Aparecida é, atualmente, incomparável com o das demais cidades goianas”, disse o titular da SED. “A administração de Gustavo Mendanha tem o nosso apoio”, acrescentou.

Educação e cultura

Recebido pela secretária de Educação, Cultura e Esportes, Raquel Teixeira, Gustavo Mendanha reforçou a importância da construção de um Centro de Convenções na cidade, conforme compromisso do plano de governo de Marconi Perillo – e mencionado pelo próprio em audiência que Gustavo e o ex-prefeito Maguito Vilela tiveram com ele, no 10° andar do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, no último dia 6 de fevereiro.

Raquel Teixeira e o prefeito acertaram, de forma consensual, que o projeto elaborado para o centro em Aparecida precisará de algumas readequações em função de questões financeiras – ele seria bancado exclusivamente pelo Tesouro Estadual. “O que queremos é um projeto factível. Que possa sair do papel com mais agilidade e para que nós, que vivemos em Aparecida, possamos desfrutar deste Centro de Convenções o quanto antes”, enfatizou Gustavo.

Rodrigo Caldas, secretário de Educação e Cultura de Aparecida, participou da audiência com Raquel Teixeira. Ele e o prefeito também demandaram, junto à Seduce, a construção de três escolas estaduais (cabe ao Estado a oferta do Ensino Médio e da segunda fase do Ensino Fundamental) em locais estratégicos de Aparecida, como a região Leste e o setor Cândido de Queiroz, além da reforma em outras unidades. “Conto muito com seu apoio, secretária”, enfatizou o prefeito, ao final da reunião. “Você pode e deve contar. Eu sou parceira”, devolveu Raquel.

Itego Roberto Civita

As obras do Itego em Aparecida de Goiânia, edificadas no Jardim Buriti Sereno, estavam orçadas em aproximadamente R$ 9 milhões. A meta é transformá-lo em uma instituição de educação profissional aos moldes da Escola Técnica Padrão 1.200 – projeto idealizado pelo Ministério da Educação (MEC). É bancada com recursos do Tesouro Estadual e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e prevê 5.570 m² de área construída em um terreno de 12 mil m². No total, serão 12 salas de aula, seis laboratórios de médio porte, dois grandes laboratórios, biblioteca e teatro.