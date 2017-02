Projeto Cultura nos bairros atende mais dois setores de Aparecida

Tweet no Twitter

Compartilhar no Facebook

Com o objetivo de proporcionar mais lazer e cultura para os moradores de Aparecida de Goiânia, a secretaria executiva de Cultura está promovendo o Projeto Cultura nos Bairros. O projeto, que teve início em janeiro deste ano, irá percorrer todos os bairros da cidade e nesta semana os setores beneficiados são o Bairro Independência Mansões e o Setor Cruzeiro do Sul.

O evento ocorrerá nesta quarta-feira e quinta-feira, 22 e 23 de fevereiro, das 19h às 22h, na Avenida 21 de Abril, Qd 13, Lt 13, e a população local poderá curtir shows artísticos regionais, apresentação do grupo de Catira de Aparecida de Goiânia e também do grupo de Folia de Reis. A criançada poderá se divertir nas barracas de pipoca e algodão doce. “Nosso objetivo é fomentar a cultura e o lazer em Aparecida”, disse o secretário executivo de Cultura, Elio Alves.

Na sexta-feira, 24, os moradores do setor Cruzeiro do Sul também terão uma noite voltada para a cultura. O evento será realizado a partir das 19h na Praça do Cruzeio, ao lado da Paróquia Santa Cruz. “Estamos buscando mais atrativos para poder proporcionar uma noite agradável para a população aparecidense”, salientou Elio Alves. A ação tem apoio da Secretaria de Educação e Cultura de Aparecida de Goiânia.