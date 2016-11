Rabanada de forno

Ingredientes

1 pão de rabanada ou 5 pães franceses

500 ml de leite

1 lata de leite condensado

2 ovos batidos

açúcar com canela misturados a gosto.

Modo de preparo

Com uma faca de serra, retire a casca de 1 pão de rabanada (ou 5 pães franceses) deixando casca apenas na parte de baixo de cada pão. Depois corte cada pão em fatias com +/- 1 cm de espessura. Reserve.

Em uma tigela, coloque 500 ml de leite, 1 lata de leite condensado e 2 ovos batidos e misture bem. Mergulhe as fatias de pão nesta mistura, molhando bem mas mantendo as fatias firmes.

Arrume as fatias de pão molhadas em uma assadeira untada com bastante manteiga e levemente polvilhada com açúcar e canela misturados a gosto. Leve ao forno médio pré-aquecido a 180 °C por 30 minutos. Vire as rabanadas e volte novamente ao forno por 10 minutos. Retire do forno e passe as rabanadas no açúcar com canela misturados a gosto. Sirva em seguida.