Receita Salada de Penne

Salada de Penne

Chef Ana Spengler – Porção: 2 pessoas

Ingredientes:

– 1 caixa de macarrão penne de Milho e Quinoa Fit Food (250g)

– 1/2 abacate

– 1/2 xícara de azeite extra virgem

– 1/4 de xícara de água

– 1/2 limão (suco)

– 1 xícara de tomate cereja (cortados ao meio)

– Manjericão

– Tempero Sal Rosa com Ervas para Churrasco SMART

Preparo: cozinhe o penne e escorra. Bata o abacate com a água, o azeite, o suco de limão e o tempero de sal rosa com ervas. Adicione a mistura de abacate no penne, e junte os tomates e as folhas de manjericão. Sirva em seguida.