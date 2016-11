Restaurante comunitário do Sol Nascente passa a oferecer café da manhã a R$ 0,50

Serviço começa na quarta-feira (23), das 6h30 às 8 horas, e valor é o mesmo para todos os públicos

Os moradores do Sol Nascente, em Ceilândia, ganham uma opção barata de refeição matinal a partir de quarta-feira (23). O restaurante comunitário da região passará a oferecer o serviço de café da manhã ao preço de R$ 0,50 – o valor será o mesmo para todos os públicos. O horário de atendimento será das 6h30 às 8 horas, de segunda a sábado.

De acordo com informações da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, o cardápio do café da manhã terá um item de panificação, leite, café e uma fruta.

A oferta da refeição estava prevista no Decreto 37.208, publicado em 17 de outubro no Diário Oficial do Distrito Federal, que estabelece também que o jantar deverá ser implementado no local no segundo semestre de 2017.

A intenção do governo de Brasília é que, gradualmente, os dois atendimentos sejam expandidos para outros restaurantes comunitários do DF conforme seja viável tecnicamente.

Restaurantes comunitários já fornecem serviço de almoço

Já parte dos serviços prestados nos restaurantes comunitários do DF, o almoço custa R$ 1 para os inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) do governo de Brasília e que também sejam membros de família com renda mensal de até R$ 2.640 (o equivalente a três salários mínimos) ou até R$ 440 per capita. Para os demais, o valor cobrado é R$ 2.

Para se inscrever no CadÚnico, é preciso ligar para o telefone 156 e marcar atendimento em um dos 27 centros de referência de assistência social (Cras) da Secretaria do Trabalho. O almoço funciona de segunda a sábado, das 11 às 14 horas.