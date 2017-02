Sacolas plásticas 100% orgânicas que se biodegradam e viram ração para animais

A startup indiana EnviGreen criou um novo processo sustentável para fabricar sacolas plásticas 100% orgânicas feitas de produtos alimentícios naturais que podem biodegradar em menos de um dia ou se tornar ração animal depois de descartadas, o que as torna verdadeiros produtos orgânicos. As sacolas EnviGreen se dissolvem em água quente e não contém produtos tóxicos para o ambiente.

O empresário indiano Ashwath Hegde, fundador da EnviGreen, estava à procura de um substituto ambientalmente amigável para as poluentes sacolas plásticas feitas de polímeros petroquímicos usadas no varejo em todo o mundo. Ele passou quatro anos trabalhando em uma solução usando uma combinação de 12 ingredientes incluindo batata, tapioca, milho, amido natural, óleo vegetal, banana e óleo de flor, para criar sacolas 100% orgânicas, comestíveis e naturalmente biodegradáveis.

Todas as matérias-primas são primeiro convertidas na forma líquida para, em seguida, passarem por seis etapas de produção antes do produto final estar pronto.

Uma vez descartadas no solo, as sacolas se decompõe em três meses mas com o uso de água, elas podem ser eliminadas em um dia ou até mesmo em segundos, se for utilizado água fervente. Mas as sacolas quando em uso são super resistentes. A produção em larga escala começou em Bangalore, e a empresa pretende expandir-se para outras cidades indianas antes de iniciar a distribuição aos pequenos comerciantes.

As sacolas orgânicas estão atualmente sendo utilizadas por várias grandes redes de varejo na Índia, Abu Dhabi e Qatar e a abordagem sustentável da EnviGreen inclui trabalhar com os agricultores locais que fornecem as fontes das matérias-primas. Com mais de um milhão de sacolas plásticas sendo usadas a cada minuto, ainda há um longo caminho a percorrer para reduzir substancialmente os resíduos de plástico petroquímico.

Felizmente, projetos de todo o mundo estão encontrando maneiras de fazer a diferença como o plástico biodegradável criado por pesquisadores brasileiros que é feito de frutas e comestível e a embalagem comestível que pode ser cozida ou frita com os alimentos. Mais informações na página da empresa no Facebook.