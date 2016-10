Santos dedica Nobel da Paz a colombianos e às vítimas do conflito com as Farc

Em pronunciamento à nação, o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, que foi anunciado hoje (7) como o vencedor do Prêmio Nobel da Paz, dedicou a premiação aos colombianos e às vítimas do conflito com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). O prêmio foi concedido a Santos pelo Comitê Nobel norueguês pelos seus esforços para pôr fim à guerra civil no país, que durou mais de 50 anos e matou pelo menos 220 mil colombianos.

“Agradeço infinitamente e de coração essa honrosa distinção. Eu a recebo não em meu nome, mas em nome de todos os colombianos, em especial aos milhões de vítimas que deixou este conflito que temos sofrido há mais de 50 anos. Colombianos, este prêmio é de vocês. É pelas vítimas e para que não haja uma só vítima mais, um só morto mais. Devemos nos reconciliar e nos unir para terminar esse processo e começar a construir uma paz estável e durável”, disse Santos.

O presidente colombiano também dedicou o prêmio a todas as pessoas que contribuíram para que os colombianos estejam “a ponto de alcançar a paz tão desejada”.

“Aos negociadores de ambas as partes e a tantas outras pessoas e instituições que nos apoiaram nesse processo. Recebo este reconhecimento com humildade e como um mandato para seguir trabalhando sem descanso pela paz dos colombianos. A esta causa, dedicarei todos meus esforços pelo resto dos meus dias. Graças a Deus, a paz está próxima. A paz é possível e é a hora da paz. Juntos como nação, conseguiremos construí-la. Eu convido a todos que unamos nossas forças, nossas mentes e nossos corações neste grande propósito nacional para que assim todos ganhemos o mais importante prêmio: a paz de Colômbia”.

Acordo de paz

Pelo acordo de paz assinado no final de agosto, as Farc tinham se comprometido a abandonar as armas e as técnicas de guerra, além de sinalizar que se tornariam um partido político. No entanto, a anistia política e a forma de punição a ex-guerrilheiros por crimes antigos, determinadas nas negociações, descontentaram parte da população colombiana, que rejeitou o acordo em um referendo realizado no último domingo (2). O resultado do referendo foi inesperado, já que Santos acreditava que a maioria da população apoiaria o processo.

Ao anunciar o prêmio, o Comitê do Nobel destacou os esforços do presidente Santos para chegar ao acordo e colocar fim a um conflito de mais de meio século no país. “A guerra civil custou a vida de 220 mil colombianos e provocou quase 6 milhões de desabrigados. O Prêmio Nobel deve ser visto também como um tributo ao povo da Colômbia, a todas as partes que contribuíram para este processo de paz e aos representantes das vítimas”, disse o Comitê do Prêmio Nobel.