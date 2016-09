Sargento da PM é morto pela própria mulher em Aparecida

Mulher usou a própria arma do policial para mata-lo

Um sargento da Polícia Militar de Goiás foi morto a tiros ontem (8) no Bairro Planície em Aparecida de Goiânia. Segundo informações da polícia a autora do homicídio é a própria esposa do policial. José Araújo Silva, tinha 46 anos e estava casado a 10 anos com a suspeita do homicídio.

Segundo os vizinhos do casal, a esposa costumava consumir bebida alcoólica aos fins de semana, sempre havia confusão entre os dois por conta da suposta bebedeira da mulher e ciumes entre o casal, após discutirem, houve luta corporal a mulher pegou a arma do policial e atirou. O sargento não resistiu e veio a falecer no local.

Após o crime, a mulher tentou fugir mas foi localizada e presa por uma viatura do CPT comandada pelo tenente Arruda.

O sargento trabalhava no complexo prisional de Aparecida de Goiânia e segundo a filha dele, o sargento iria se aposentar no ano que vem.