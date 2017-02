Saúde realiza ação de combate ao Aedes aegypti na divisa entre Aparecida e Goiânia

Com o objetivo de intensificar a prevenção e o combate ao mosquito Aedes aegypti, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está realizando ação integrada em todas as regiões de Aparecida, desde o início do período chuvoso. Nos dias 23 e 24 de fevereiro, o serviço chega até a divisa entre Aparecida e a capital, Goiânia. Os bairros Jardim Presidente, Faiçalville, Vila Rosa, Bairro Hilda, Vila Mariana vão receber visitas domiciliares, manejo ambiental, serviço de bloqueio e trabalho de conscientização junto aos moradores.

O ponto de encontro dos agentes será na Avenida Rio Verde Qd. 29 Lt. 27, no Posto do Gaúcho, sempre às 8 horas. Na semana que vem a iniciativa segue para outros setores. “Estamos intensificando esse serviço em diversos bairros desde o início do período chuvoso e conforme a demanda outros setores serão contemplados. O objetivo é que nossos serviços cheguem a todas as regiões da cidade”, explicou o coordenador de Vigilância em Saúde Ambiental, Iron Pereira.

São 60 servidores envolvidos na ação, além de 40 veículos, que conta ainda com parceria Regional Central Centro Sul de Saúde e Coordenação de Vigilância Ambiental. Ainda segundo o Iron Pereira, o trabalho do poder público é fundamental, mas também é preciso que as pessoas façam parte da luta contra o mosquito. “Para isso é fundamental o engajamento da população contra a proliferação do mosquito. O combate precisa ser contínuo, já que o maior número de criadouros está dentro da casa das pessoas, onde nem sempre o poder público tem acesso”, enfatizou o coordenador.