Secretaria Esporte/Gabinete Vence a III Copa do Servidor em Aparecida

A Secretaria de Esporte/Gabinete foi o time campeão da III Copa de Futebol Society dos Servidores Públicos Municipais de Aparecida, e ganhou mil reais com o placar de 7×3 contra o time da secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU), que recebeu R$ 600 reais pela segunda colocação. A partida aconteceu no último sábado,15, no Centro Esportivo Gramados, situado a avenida Pedro Luís Ribeiro, 866 – conjunto Bela Morada, em Aparecida de Goiânia. O evento contou com a participação do prefeito Maguito Vilela e do vice-prefeito eleito Veter Martins.

O prefeito Maguito Vilela parabenizou os organizadores do evento, atletas e a todos que participaram do campeonato. “Esse evento descontrai e motiva nossos servidores. Todos estão de parabéns pela participação e a integração das equipes,” destacou Maguito.

A Copa do Servidor iniciou no dia 30 de julho, teve um público de duas mil pessoas e contou com participação de dez equipes, totalizando 300 pessoas, entre atletas, técnicos e equipe de apoio. Além dos dois finalistas, as secretarias participantes foram: Saúde, Guarda civil, Divisão de Transportes, Administração, Assistência Social, Câmara de Vereadores, Meio Ambiente e Controle interno.

A competição teve como artilheiro, Diego Malta com 24 Gols pela (SDU) e o goleiro menos vazado é Gildean F. de Souza pela Guarda Civil. A participação de cada órgão foi composta por equipes de no mínimo 8 jogadores em campo e no máximo 20 atletas inscritos.

A iniciativa do evento partiu da secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, com colaboração do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Aparecida de Goiânia. “O objetivo da competição é promover o campeonato e estimular a integração entre os servidores públicos municipais, além de despertá-los para as práticas esportivas,” contou secretário de Esporte, Geferson Aragão.

Também prestigiaram a final da copa, os secretários municipais, Rodrigo Caldas (Desenvolvimento Urbano), Ozeias Laurentino Junior (Comunicação), além dos vereadores eleitos Vilmarzinho (PMDB) e Isaac Martins (PR).

Secom