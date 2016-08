SME convoca mais 104 aprovados em concurso público

Servidores deverão compor o quadro de funcionários dos novos Cmeis de Aparecida que serão inaugurados até o final do ano.

A SME convocou hoje, 25, mais 104 aprovados em cadastro de reserva no último concurso público da Educação, realizado em 2013. O edital de convocação, nº 003/2016, com os nomes de todos os convocados, está disponível para consulta pública na edição de hoje do Diário Oficial Eletrônico (DOE) de Aparecida. Para acessar, basta clicar no link do DOE

Esta é a terceira convocação de cadastros de reserva realizada este ano pela SME. A última foi feita em julho, para 304 profissionais. Com a de hoje, cerca de 500 cadastros já foram chamados. Neste novo edital foram convocados os classificados da posição 1.233 até a 1.272 para o cargo de Pedagogo, totalizando 40 profissionais; os classificados da 598ª até a 657ª posição para Agente Educativo, totalizando 60 convocados; e os classificados do 22º ao 25º lugar para o cargo de Intérprete de Libras, totalizando 4 profissionais chamados.

Os convocados terão agora 30 dias para tomar posse de seus cargos, contados a partir da publicação do edital, 25 de agosto. Para isso, eles devem se dirigir à Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura, onde obterão a lista dos exames médicos e a relação de documentos necessários para a efetivação da posse, bem como outras orientações necessárias. A diretoria fica na Rua Gervásio Pinheiro, Área Pública 1, no Residencial Village Garavelo, logo abaixo do Centro de Cultura e Lazer José Barroso. O atendimento é realizado das 8h às 11h30 e das 13h às 17h30.

Os convocados de hoje deverão compor as equipes dos próximos Cmeis a serem inaugurados até o final deste ano. Antes de iniciarem o atendimento nas unidades, no entanto, os profissionais passam por um treinamento. “Após tomarem posse, os convocados são modulados, ou seja, são encaminhados para a unidade onde atuarão, e passam por um curso rápido de formação”, informou o secretário Domingos Pereira.

CONCURSO – O concurso de 2013 ofereceu 948 vagas imediatas para os cargos de pedagogos, professores, agentes educativos, administrativos, intérpretes e auxiliares. Todos os aprovados para as vagas imediatas foram convocados. Em seguida, a SME deu início à convocação dos aprovados em cadastro de reservas, à medida em que novos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) estão sendo inaugurados.

O concurso de 2013 foi o terceiro realizado pela administração de Maguito Vilela desde 2009. “Desde então, pelo menos 1,8 mil professores efetivos já assumiram, fora os profissionais que ocuparam os demais cargos oferecidos”, informa Domingos Pereira.

A iniciativa mudou a realidade das unidades escolares de Aparecida de Goiânia, que em 2009 apresentava um quadro de 70% dos servidores comissionados, ou seja, contratados temporariamente. Hoje, 100% dos servidores da SME é de efetivos, o que possibilita maior comprometimento e qualidade na Educação. “Com os concursados, sabemos que os investimentos em formação e em projetos serão bem aproveitados, porque os profissionais permanecerão nas unidades, independente das mudanças na administração”, reiterou o secretário.

