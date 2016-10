Suspeito de matar esposa em Anápolis é preso em São Paulo

A Polícia Militar de São Paulo prendeu, no dia 7 de outubro, em Americana, Jansen Ricardo Gazoli, de 41 anos, suspeito de matar a facadas a esposa, Edivânia Mota Pereira, de 34 anos, na madrugada do dia 4 de outubro, em Anápolis. O mandado de prisão foi concedido pelo Judiciário após representação feita pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Anápolis.

De acordo com as investigações, Jansen esfaqueou a mulher enquanto ela dormia. O crime foi presenciado pela filha do casal, de apenas 4 anos, e pela enteada do autor, de 10 anos de idade. Após o crime, as meninas teriam corrido e pedido ajuda a uma vizinha. Nos próximos dias, Jansen será recambiado para Anápolis, onde deverá permanecer preso.