O Suspeito de ter matado a criança Ana Clara, Luiz Carlos Costa foi morto no inicio desta tarde em uma troca de tiros com uma equipe da Policia Militar no Setor Lorena Park em Goiânia.

Policiais ainda socorreram o suspeito e levaram para o Cais do bairro mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Luiz Carlos estava sendo procurado pela policia como o principal suspeito de ter matado a criança que foi localizada em uma mata no Município de Santo Antônio de Goiás.