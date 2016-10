YouTube lança app que permite baixar vídeos para ver offline

O YouTube anunciou hoje um aplicativo com uma funcionalidade que os usuários esperam há anos: a capacidade de baixar vídeos em seu aparelho para assistir offline depois.

O app se chama YouTube Go, mas por enquanto só será lançado na Índia, país no qual as conexões ruins tornam a função muito desejada e quase imprescindível para assistir a vídeos da internet.

O usuário também poderá escolher a qualidade do vídeo a baixar e até ver quanto de memória o arquivo vai ocupar em seu celular (e quanto será gasto em seu plano de dados). Além disso, ele poderá compartilhar o conteúdo com os seus contatos mesmo sem conexão.

A distribuição global do YouTube Go deve acontecer no início de 2017, após o período de testes na Índia.

CL