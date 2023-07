Evento é gratuito e repleto de atrações que incluem shows musicais, espetáculos teatrais, cinema e muito mais. A programação completa está disponível no site oficial do festival: vivacerere.com.br

O Viva Cererê, projeto que reúne uma programação multicultural gratuita em Goiânia, traz diversas atrações neste fim de semana. As atividades têm início na quinta-feira (13/07) e seguem até o domingo (16/07) no Centro Cultural Martim Cererê.

Entre os destaques estão apresentações das bandas Carne Doce, o show Baile do Divino e o espetáculo teatral Cárceres, de São Paulo.

Viva Cererê

Na quinta-feira, a partir das 19h30, os visitantes poderão conferir os shows de Maaju e Anarkotrans, artistas goianas que prometem envolver o público com suas performances únicas. Além disso, haverá a apresentação do espetáculo teatral Cárceres, vindo diretamente de São Paulo.

A peça premiada retrata uma semana na vida de um pianista que, privado da liberdade e de seu piano, encontra-se refém em uma rebelião iminente. Suas expectativas, impressões, lembranças, reflexões e sensações são expressas por meio de um diário que se inicia em uma segunda-feira e termina no domingo, quando a rebelião eclode.

Documentário

Para animar a noite de sexta-feira, o evento oferece duas opções que unem cinema e música. A partir das 19h, será exibido um documentário sobre o Martim Cererê, seguido de um bate-papo com o diretor Pedro Fernandes.

Logo em seguida, os visitantes poderão aproveitar o show musical Baile do Divino, com um repertório cheio de soul, axé e ritmos brasileiros para fazer todo mundo dançar a noite toda.

No sábado, a energia contagiante ficará por conta das bandas YPU, do Distrito Federal, uma das grandes revelações do cenário indie nacional atual, e a consagrada banda goiana Carne Doce.

Fundada em 2013, Carne Doce é um dos maiores expoentes do rock brasileiro, acumulando sucessos, diversos álbuns lançados e turnês internacionais. Antes dos shows musicais, o espetáculo Dança Boba também subirá ao palco, proporcionando uma experiência artística única.

No domingo, as apresentações continuam com a mostra teatral de cenas curtas, que inclui espetáculos como “Eu Nasci Mulher”, “Desfloorislava” e “Devaneios”. A noite será encerrada com chave de ouro pelo show do Patocan Trio, levando ao palco muita música instrumental, jazz e improvisação.

Apoio

A programação multicultural, inclusiva, acessível e democrática do Viva Cererê seguirá durante todo o mês de julho, sempre de quinta-feira a domingo. O evento é resultado de um projeto de ocupação do centro cultural, que foi premiado pelo Fundo de Arte e Cultura de Goiás (FAC) de 2017.

No entanto, os recursos só foram disponibilizados no final de 2021, devido a restrições impostas pela pandemia de coronavírus e às reformas necessárias no espaço. Agora, finalmente, o festival está sendo realizado.

Ao longo do mês, o festival apresentará ainda shows de artistas renomados, como Doctor Crazy (SP), Gabriel Thomaz (RJ), Cabloco Roxo (GO), Thunderbird e Tata Aeroplano (SP), Corazones Muertos (SP), Bizarrones (GO) e muito mais.

A programação completa está disponível no site oficial do festival .

Serviço

Data: De quinta a domingo (de 13 a 16/07)

Local: Centro Cultural Martim Cererê

Entrada gratuita

Programação completa: vivacerere.com.br