SÃO PAULO ▻ São Paulo é o estado com mais unidades concluídas. Do total de 1.840 unidades contratadas até aqui para o estado, 1.540 residências já foram entregues em três municípios: 640 em São Vicente, 600 em Bertioga e 300 em Suzano. Os repasses federais somam R$ 158,26 milhões. Ao todo, o investimento alcançou R$ 188 milhões.

MATO GROSSO ▻ O segundo estado com mais unidades entregues é Mato Grosso. E isso se deve a uma particularidade: todas as 1.440 residências do empreendimento Celina Bezerra, em Rondonópolis, foram concluídas, por meio de repasses de R$ 115 milhões.

PERNAMBUCO ▻ Pernambuco aparece em terceiro no ranking nacional, com 1.300 residências entregues em três municípios: 608 em Recife, 500 em Santa Cruz do Capibaribe e 192 em Caruaru. Elas foram finalizadas por meio de transferência de R$ 149,25 milhões em repasses federais.

BAHIA ▻ Na Bahia, 1.297 habitações foram entregues às famílias. O investimento federal foi de R$ 188 milhões. Quatro municípios foram contemplados: 684 unidades em Santo Amaro, 248 em Feira de Santana, 206 em Lauro de Freitas e 159 em Salvador.

CEARÁ ▻ No Ceará, 880 unidades habitacionais foram entregues em maio no Residencial Cidade Jardim, em Fortaleza. O investimento total no empreendimento foi de R$ 69,68 milhões.

GOIÁS ▻ No estado de Goiás são dois os empreendimentos entregues no primeiro semestre. Em Aparecida de Goiânia, 300 unidades habitacionais foram entregues na Chácara São Pedro 2, a partir de um investimento de R$ 25,7 milhões. Em Luziânia, foram 192 unidades no Residencial Almirante Vermelho Monarca, a partir de R$ 12 milhões em recursos.

MARANHÃO ▻ No estado do Maranhão, 500 unidades habitacionais foram entregues em junho no Residencial Leonel Brizola, a partir de um investimento de R$ 39,85 milhões.

MINAS GERAIS ▻ A cidade de contagem, em Minas Gerais, recebeu 600 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida em fevereiro de 2023, ambas nos residenciais Icaivera 1 e 2. O investimento total chega a R$ 49,2 milhões.

PARÁ ▻ No Pará, o município de Abaetetuba recebeu 222 residências no Residencial Angelim, a partir de um investimento de R$ 20,6 milhões do Governo Federal.

PARAÍBA ▻ Já na Paraíba, a capital João Pessoa teve a entrega de 160 unidades habitacionais no Residencial Vista Alegre 1, a partir de um investimento de R$ 15,1 milhões.

PARANÁ ▻ No Paraná, um total de um de 421 unidades habitacionais foram entregues nos municípios de Santa Mariana (183) e Cornélio Procópio (238). No total, os investimentos necessários foram de R$ 42,9 milhões.

RIO DE JANEIRO ▻ No Rio de Janeiro, 600 unidades habitacionais de um total de três mil previstas foram entregues no Residencial Viver Melhor, em Itaboraí. O investimento total no empreendimento é de R$ 225 milhões.

RIO GRANDE DO SUL ▻ Os municípios de Viamão e Campo Bom foram os contemplados com unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida no primeiro semestre deste ano. Em Campo Bom, foram 146 unidades no Residencial Colina Ritzel, a partir de um aporte de R$ 11,8 milhões. Em Viamão, 446 no Residencial Viver Coometal: R$ 37 milhões.

TOCANTINS ▻ Em Tocantins, foram 50 unidades entregues no Residencial Nova Esperança I, no município de Chapada de Areia. O valor investido é de R$ 2,2 milhões