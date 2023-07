Com objetivo de coibir o uso, fabricação e comercialização de cerol e linha chilena para pipas, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Aparecida de Goiânia apresenta um balanço parcial dos primeiros 15 dias da campanha “A vida por um fio”. Amparada na Lei 3.993/2017, que proíbe empinar pipas usando qualquer tipo de material cortante, a fiscalização promovida pela GCM, já apreendeu cerca de mil carreteis de cerol e linha chilena irregulares. As regiões do município onde ocorreram o maior número de apreensão foram o setor Colina Azul, parque Trindade e região Central. “Há dez anos, não registramos acidentes fatais com linhas cortantes em nossa cidade. Durante todo ano o trabalho de fiscalização ocorre de forma ostensiva em pontos conhecidos para coibir uso de linhas cortantes. E durante o período de férias escolares, entre junho e agosto, as rondas são intensificadas. Aquele que for flagrado utilizando cerol ou linha chilena recebe orientação educativa sobre os perigos eminentes ao utilizar esse tipo de material nas linhas das pipas. Quando há reincidência, encaminhamos o infrator até a delegacia. No caso de crianças e adolescentes, acionamos os pais ou responsável”, destacou o comandante da GMC Heber Júnior. O objetivo da campanha é o de conscientizar a população, principalmente crianças e adolescentes, sobre o uso ilegal e perigoso de linhas cortantes, seja de cerol feira a partir da mistura de vidro moído e cola, em brincadeiras de empinar pipa, ou minha chilena. No ano passado foram apreendidas cerca de 3,5 mil linhas cortantes e pipas. Durante o mês da ação, que se estende até agosto, as equipes da Guarda Civil intensificarão a fiscalização de rotina, percorrendo todos os bairros da cidade para alertar a população e coibir o comércio e uso de linhas cortantes na brincadeira de empinar pipa. O comandante da GCM enfatiza ainda que a brincadeira com pipas é saudável, e que brincar de forma segura é a melhor diversão. “Soltar pipa é uma brincadeira divertida, principalmente nesse período de recesso escolar. É importante salientar que em Aparecida temos locais adequados, como praças, parques, o Centro Olímpico e o Pipódromo, ali no Polo Empresarial para que as crianças, adolescentes e adultos possam se divertir de forma segura, fora do fluxo de veículos e longe de redes de alta tensão”, completou. Fiscalização e denúncia A legislação que regulamenta a brincadeira de empinar pipa, em Aparecida de Goiânia, proíbe o uso e venda de “linha cortante, cerol ou vidro moído” no comércio formal e informal. A pessoa que vender esse tipo de material terá o produto apreendido e será encaminhado à autoridade policial. Além disso, será aplicada multa no valor de R$ 3 mil a cada infração cometida. Denúncias para a prática ilegal da atividade de empinar pipa com linhas cortantes podem ser registradas pelo telefone 153 ou via mensagem para o WhatsApp da Guarda Civil: 3545-5992.