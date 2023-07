Torneio que envolve e movimenta os povos mais tradicionais do estado, a 2ª Copa Quilombola de Futebol está com as inscrições abertas.

O torneio terá quatro etapas regionais e a fase final, em Goiânia, e vai acontecer a partir do dia 15 de setembro a 1º de outubro. Estão aptos a participar os moradores das 58 comunidades remanescentes de quilombos goianos, catalogadas pela Fundação Palmares. A expectativa é de contar com a participação de mais de 2 mil pessoas. O Governo de Goiás oferece todo o suporte logístico para a realização da competição, como estrutura para alojamento e refeitório para alimentação, como já é feito nos Jogos Abertos, além de transporte das delegações da sua comunidade até a cidade onde será a sua etapa. Todas as comunidades com equipes participantes também vão receber materiais esportivos em contrapartida, como uma forma de fomentar a prática esportiva na região. Este ano os jogos serão em campos gramados. 2ª COPA QUILOMBOLA Organizada pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, a Copa Quilombola também é uma ação do Goiás Social, programa que desenvolve conjunto de políticas públicas voltadas para famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade. “Uma das grandes marcas da gestão do governador Ronaldo Caiado é o social. De nada adianta termos estruturas, se não existir o cuidado com o ser humano. O desafio será muito grande de conseguir desenvolver um evento ainda maior e melhor, como foi a edição 2022″, concluiu o secretário. O campeonato teve a sua primeira edição realizada em 2022, e contou com a participação de 39 equipes, sendo 32 masculinas e sete femininas. Os títulos inéditos ficaram com a Comunidade Vão do Moleque, de Cavalcante, entre os homens, e João Borges Vieira, de Uruaçu, entre as mulheres. CRONOGRAMA E INSCRIÇÕES A 2ª edição da Copa Quilombola será realizada em três fins de semana, com duas etapas regionais acontecendo simultaneamente. A bola começa a rolar entre os dias 15 e 17 de setembro, nas cidades de Piracanjuba e Niquelândia. No fim de semana seguinte acontecem as etapas de Posse e Cavalcante. Os campeões de cada regional se enfrentam na fase final, em Goiânia, entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro. Cada comunidade quilombola catalogada pode inscrever uma equipe masculina e uma feminina, com até 22 jogadores e três integrantes da comissão técnica. O regulamento e a ficha de inscrições estão disponíveis pelo site www.esporte.go.gov.br/programas/copa-quilombola. O período de inscrições vai até o próximo dia 4 de agosto. CRONOGRAMA Inscrições: 03/07 a 04/08 Jogos 15 a 17/09: Etapas de Piracanjuba e Niquelândia 22 a 24/09: Etapas de Posse e Cavalcante 29/09 a 01/10: Fase final em Goiânia. Fotos: Mantovani Fernandes