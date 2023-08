A Deputada Adriana Accorsi teve barrada a sua entrada na sala da CPI do MST. Adriana é membro titular da CPI e estava acompanhada do deputado estadual Mauro Rubem ( PT-GO). Na semana passada a dona Bia Kicis pediu para a segurança retirar uma outra deputada de sala de Comissão.

Segundo testemunhas, a deputada federal goiana Magda Moffato (Patriotas) é quem teria fechado a porta, embora ela não seja mais participante da comissão.

Mauro Rubem (PT) criticou a diligência que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) realizam nas áreas de ocupações e assentamentos no estado de Goiás. Defensor da agricultura familiar, o deputado Mauro Rubem disse que que vai participar de toda e qualquer diligência que for feita por esta CPI.

“Todos já sabem o motivo pelo qual essa CPI foi criada: querem fazer ameaças e chantagear o governo Lula. Nós temos aqui em Goiás, deputados que compõem a CPI, que são os mesmos que atacam professores, atacam as pessoas Lgbtqia+, temos o deputado Gayer que tem sido implacável contra os avanços sociais (…) Goiás têm políticos muito melhores que esses que ficam aí, vivendo às custas de monetização e mentiras” afirmou.

Sobre a reforma agrária, o deputado afirmou que é um instrumento de redistribuição de renda e que famílias que não tinham perspectivas na cidade, hoje, são pequenos produtores familiares. Mauro criticou duramente aqueles que tentam criminalizar a reforma agrária “eles querem enfiar na cabeça do povo, que um país que tem uma concentração de terra brutal, que está destruindo o meio ambiente, que está acabando com planeta, é o caminho certo”.