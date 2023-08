A Agência Goiana de Habitação (Agehab) e a Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra) abrem inscrições para casas a custo zero em mais cinco municípios: Palmeiras de Goiás, Chapadão do Céu, Palmelo, Campo Limpo e São Miguel do Passa Quatro.

Moradores desses municípios poderão se inscrever a partir desta segunda-feira (14/08) no site Agência de Habitação. Os editais com as regras para seleção também estão disponíveis no endereço eletrônico. As inscrições seguem até dia 28.

Podem participar dos processos seletivos famílias com renda de até um salário mínimo, inscritas no CadÚnico e que nunca foram beneficiadas em programa de moradia.

Outro requisito é morar há pelo menos três anos no município em que se pretende concorrer a uma habitação.

Segundo o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, o Governo de Goiás manteve o foco inicial nas famílias que mais precisam das pequenas cidades.

CASA A CUSTO ZERO

“A casa a custo zero do Pra Ter Onde Morar atende aquela pessoa que não teria condições de pagar um financiamento. E esse atendimento é ainda mais emblemático porque foi iniciado primeiro no interior, historicamente relegado”, ressalta.

As inscrições para as casas são abertas para 50 unidades habitacionais em Palmeiras, 30 em Chapadão do Céu, 30 em Palmelo, 31 em Campo Limpo e 50 em São Miguel do Passa Quatro.

Elas podem ser feitas pela internet ou nos pontos de apoio oferecidos pelas prefeituras, parceiras do Governo de Goiás nesta modalidade do Pra Ter Onde Morar.

O secretário da Infraestrutura, Pedro Sales, ressalta que essas moradias estão em fase avançada de construção. Em Mairipotaba e Hidrolândia as famílias já estão usufruindo do direito de ter um lar seguro e digno.

“É uma alegria levar cidadania habitacional a tantas famílias. O governador Ronaldo Caiado acertou ao criar este programa que já está em 130 municípios, com seis mil unidades em execução”, diz. Depois que se inscreverem, as famílias que atenderem aos critérios e entregarem a documentação exigida pelo edital seguirão para a fase de sorteio das casas.

SERVIÇO

Assunto: Inscrições das casas a custo zero em Palmeiras de Goiás, Chapadão do Céu, Palmelo, Campo Limpo e São Miguel do Passa Quatro

Período de inscrição: 14 a 28/08/23

Como fazer: Pelo site www.agehab.go.gov.br ou nos pontos de apoio das Prefeituras

PONTOS DE APOIO

Palmeiras – Secretaria Municipal de Assistência Social – Rua Quintino Bocaiuva, Centro, Palmeiras de Goiás

Chapadão do Céu – Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) – Rua Cedro Leste, nº 1.027, Chapadão do Céu

Palmelo – Centro de Referência de Assistência Social – Rua Aloísio Aessio Gomide, nº 350, Centro, Palmelo

Campo Limpo – Secretaria Municipal de Assistência Social – Rua Benvinda Gomes da Silva, nº 45, Bairro Jardim Sol de Verão, Campo Limpo de Goiás

São Miguel do Passa Quatro– Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) – Av. Alcides Pereira de Castro, nº 1.040, Setor Guarujá, São Miguel do Passa Quatro

Foto: Edgard Soares